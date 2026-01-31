 “Le deseo…”: Hijo de Kanela sorprendió al revelar el quiebre de relación con Trini Neira - Chilevisión
31/01/2026 17:45

“Le deseo…”: Hijo de Kanela sorprendió al revelar el quiebre de relación con Trini Neira

En una reciente entrevista, Bastían Muñoz, hijo del vocalista de Noche de Brujas, confirmó el término de su relación con la hija de Pamela Díaz después de más de tres años juntos.

Publicado por CHV Noticias

El cantante e influencer, Bastían "Bimza" Muñoz, sorprendió al revelar el término de la relación amorosa que tenían desde hace más de tres años con Trini Neira.

En una conversación con Página 7, el hijo del vocalista de Noche de Brujas afirmó que se encuentra soltero, confirmando así el quiebre con Trini, la hija de Pamela Díaz. 

"Cada uno tomó su espacio y yo le deseo lo mejor", comenzó contando Bimza. 

Hijo de Kanela confirma quiebre con Trini Neira tras tres años de relación 

En la misma línea, Bastían indicó que el fin de la relación se dio "en buenos términos". 

"Yo le deseo lo mejor y ella se lo merece, es una persona súper maravillosa y nada, cada uno toma su espacio y con mucho respeto nos tomamos este tiempo", profundizó. 

Finalmente, Bimza reconoció que "entra soltero" a un nuevo reality, y que si bien no busca formar nuevas relaciones, tampoco es algo que pueda negar. 

"La verdad, lo veo súper difícil, porque no voy con esa parada de encontrar pareja, sino que voy más que nada a mostrarme. Mostrar mi música, lo mío. Tampoco puedo negarlo", cerró.

