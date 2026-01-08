“Fue demasiado desagradable”: Trini Neira expuso inédita conversación con Bad Gyal tras polémica en Brasil - Chilevisión

Mientras que la cantante española la acusó de "esparcir la negatividad", Neira expuso en detalle todo lo que pasó en Brasil.

Este miércoles, Trini Neira reaccionó a la respuesta de la cantante urbana Bad Gyal, luego de que la hija de Pamela Díaz la acusara de mala actitud al pedirle una fotografía durante sus vacaciones en Brasil.

Al respecto, la artista española desmintió a Neira y aseguró que sí se tomaron una fotografía: "Por alguna razón decidió subir esto en vez del selfie que nos tomamos. Gente que le gusta esparcir negatividad".

Minutos más tarde, Neira decidió hacer una transmisión en vivo donde contó su versión de los hechos y expuso una inédita conversación con la cantante.

¿Qué dijo Trini Neira?

"Yo sí voy a conversarles mi situación porque a mí sí me gustaba. Ah y me habló por interno también: '¡Ay amor! ¿Por qué haces eso? Si te di la foto'", comentó la hija de Pamela Díaz.

En esa misma línea, agregó: "Yo le dije cara de r... como le dije a ustedes: 'Tu actitud fue desagradable', por lo mismo yo paso de largo, porque ya... en verdad fue innecesario".

Bastián "Bimza" Muñoz, pareja de Trinidad Neira, aseguró que ninguno de los dos fue irrespetuoso ni invasivo a la hora de acercarse a Bad Gyal: "Fue una foto, se entiende que haya querido descansar y todo, pero como les dije fue un segundo y chao".

"Le pediste la foto super piola, no fue en modo fans, molestando, ni incomodando", explicó Bimza, mientras que Neira agregó: "Incluso le preguntamos y dijo: "¡No! Selfie", y fue como: h... qué ch... fue demasiado desagradable".

Bastián también hizo hincapié en que nadie había reconocido a la cantante y comentó que él también tenía la intención de pedirle una foto hasta que notó su actitud: "Puso mala cara cuando nos vio".

"Le empecé a gritar al Basti: ¡Mi amor, la Bad Gyal, mi amor! Pero super entre nosotros dos. Aparte que íbamos en scooter y el Basti se acercó, le preguntamos buena onda y fue", admitió la influencer.

Finalmente, la hija de Pamela Díaz y Manuel Neira aseguró que respetó la negativa de la cantante a tomarse una fotografía que no fuese selfie, pero tildó su actitud como "brusca" y luego concluyó: "La gente que me conoce sabe como soy, así que fúnenme si quieren, por nada".

