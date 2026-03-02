Reo es asesinado al interior de cárcel de Arica: Fue atacado con un arma cortante - Chilevisión

La Policía de Investigaciones llegó al complejo penitenciario Acha de Arica para realizar las primeras diligencias.

Durante la tarde de este lunes, Gendarmería reportó un homicidio al interior del complejo penitenciario Acha de Arica.

De acuerdo a información de la Policía de Investigaciones, la víctima de nacionalidad colombiana habría sido agredida con un arma cortante.

Luego de que se reportaran los hechos, la Fiscalía de Arica instruyó a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI a realizar las primeras indagaciones.