Estrecho de Ormuz: Conflicto con Irán afecta ruta clave del petróleo - Chilevisión

Datos del 2 de marzo muestran tráfico afectado tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán.

Agencia Reuters

El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz registró alteraciones este lunes 2 de marzo, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el sábado 28 de febrero y Teherán respondiera con represalias. La vía es una de las principales rutas de exportación de crudo del mundo. En la jornada, los precios del petróleo y del gas natural registraron alzas.

Los ataques forzaron el cierre de instalaciones energéticas en Medio Oriente y afectaron la navegación en el estrecho. Arabia Saudita cerró su mayor refinería doméstica tras un ataque con drones, según una fuente. QatarEnergy detuvo la producción de gas natural licuado por daños en sus plantas. Además, al menos tres petroleros resultaron dañados, un marino murió y unos 150 buques quedaron varados en la zona.

El Estrecho de Ormuz concentra un volumen clave del comercio energético global. En un día normal, por allí transita petróleo equivalente a cerca de una quinta parte de la demanda mundial, además de cargamentos de diésel y gasolina hacia mercados como China e India. También circula alrededor del 20% del gas natural licuado del planeta.

El mercado ahora evalúa cuánto podría durar la interrupción y si los importadores, especialmente en Asia, cuentan con reservas suficientes. Según JP Morgan, una restricción de tres a cuatro semanas en el tránsito por el estrecho podría obligar a productores del Golfo a reducir su oferta y llevar el Brent por encima de los 100 dólares por barril.

MIRA ACÁ UN MAPA DEL ESTRECHO DE ORMUZ CON EL TRÁFICO MARÍTIMO