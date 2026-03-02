 “Nunca ha estado escondido”: Mariela Román rompió el silencio tras video con Fabricio Vasconcelos en Europa - Chilevisión
02/03/2026 15:58

“Nunca ha estado escondido”: Mariela Román rompió el silencio tras video con Fabricio Vasconcelos en Europa

"Ustedes ven lo que yo quiero que vean", aseguró la bailarina.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Mariela Román se refirió a la polémica que generó su viaje a Europa y confirmó que Fabricio Vasconcelos sí estaba con ella y sus hijas.

El pasado 22 de febrero, Román publicó un video en Murano, Italia, donde mostró algunos de los lugares en los cuales se venden productos de vidrio y en el fondo aparecía un hombre con rasgos y contextura similar a Fabricio.

¿Qué dijo Mariela Román?

En esa misma línea, Mariela compartió un registro junto a sus hijas en la Fontana de Trevi en Roma, donde de fondo se escucha un hombre con acento portugués hablar.

Al respecto, el portal Infama publicó una conversación donde se le pregunta: "¿Te da vergüenza que Fabricio aparezca en tus historias?".

Román contestó: "¿Vergüenza, por qué? Salió porque yo quise que saliera. Nunca ha estado escondido, no tiene por qué. Andamos los cuatro como familia que somos y ustedes ven lo que yo dejo que vean".

El mismo portal aseguró que Mariela y Fabricio están juntos "hace tiempo", pero ella no ha confirmado ni desmentido esta información.

Mariela y Fabricio tuvieron un bullado quiebre sentimental en abril de 2025, luego de que el bailarín le fuera infiel con Agustina Cabañas. 

