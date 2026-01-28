Captan a Mariela Román con misterioso hombre tras escándalo por supuesta infidelidad de Fabricio - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez compartió un registro de la bailarina compartiendo sonriente en un restaurante en compañía de un sujeto al que no se le deja ver el rostro.

Mariela Román fue captada compartiendo con un misterioso hombre a varios meses del escándalo por la supuesta infidelidad que habría cometido Fabricio Vasconcelos.

La bailarina optó por no referirse directamente al asunto de forma pública y no apareció más en compañía del brasilero.

Sin embargo, en las últimas horas Cecilia Gutiérrez reveló información que podría dar pistas sobre su presente amoros.

La panelista de Primer Plano compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se aprecia a Mariela Román compartiendo en lo que parece ser una terraza o restaturante en compañía de un hombre al que no se le ve el rostro.

La supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcellos

En abril del año pasado comenzó a circular el rumor de que Faricio Vasconcellos le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman, con la modelo Agustina Cabañas.

Según detalló el tiktoker Danilo 21, la supuesta traición ocurrió durante un viaje que el bailarín realizó a Temuco producto de un evento.