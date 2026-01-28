 Captan a Mariela Román con misterioso hombre tras escándalo por supuesta infidelidad de Fabricio - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en el Metro de Santiago: Reportan cierre de tres estaciones de Línea 2 Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Confirman hallazgo y recuperación de la sexta y última víctima fatal luego del naufragio de embarcación en Cochamó Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 11:47

Captan a Mariela Román con misterioso hombre tras escándalo por supuesta infidelidad de Fabricio

Cecilia Gutiérrez compartió un registro de la bailarina compartiendo sonriente en un restaurante en compañía de un sujeto al que no se le deja ver el rostro.

Publicado por CHV Noticias

Mariela Román fue captada compartiendo con un misterioso hombre a varios meses del escándalo por la supuesta infidelidad que habría cometido Fabricio Vasconcelos

La bailarina optó por no referirse directamente al asunto de forma pública y no apareció más en compañía del brasilero. 

Sin embargo, en las últimas horas Cecilia Gutiérrez reveló información que podría dar pistas sobre su presente amoros. 

La panelista de Primer Plano compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se aprecia a Mariela Román compartiendo en lo que parece ser una terraza o restaturante en compañía de un hombre al que no se le ve el rostro. 

La supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcellos

En abril del año pasado comenzó a circular el rumor de que Faricio Vasconcellos le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman, con la modelo Agustina Cabañas.

Según detalló el tiktoker Danilo 21, la supuesta traición ocurrió durante un viaje que el bailarín realizó a Temuco producto de un evento. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026