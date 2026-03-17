Nueva revelación en juicio de Nicolás Zepeda: Hallaron ADN de una cuarta persona en caso Narumi Kurosaki - Chilevisión

El enviado especial de CHV Noticias, Roberto Cox, reveló nuevos detalles sobre el caso Narumi, en el marco del juicio que se está realizando en contra de Nicolás Zepeda.

Este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda en el Tribunal de lo Criminal del Ródano en Lyon, Francia, en vista de que el chileno es el principal sospechoso de la desaparición de Narumi Kurosaki, su exnovia japonesa.

El enviado especial de CHV Noticias, Roberto Cox, a través de sus redes sociales, donde reveló dos nuevos antecedentes expuestos por la defensa del chileno curante la audiencia.

Nuevos antecedentes del caso Narumi

Según consignó Roberto Cox en su cuenta de X, la defensa de Nicolás Zepeda pidió que se contactara a un amigo de Narumi para interrogarlo.

Se trata de un hombre llamado Hiroki, quien ahora vive en Japón y que llegó el 7 de diciembre de 2016 a la residencia universitaria de Besanzón, lugar donde se vió por última vez a Kurosaki.

Rastros de ADN de una cuarta persona

En la misma publicación, se reveló que se encontró ADN de una cuarta persona que aún no ha sido identificada. El rastro fue hallado en la habitación de Narumi Kurosaki, precisamente en una almohada.

Cabe señalar que los rastros de ADN que se han registrado hasta ahora corresponden a Narumi, la víctima, Nicolás, el acusado y Arthur del Piccolo, el novio de la joven japonesa.

La defensa de Zepeda reclamó que este hallazgo no fue cotejado con el del amigo de la joven desaparecida, quien habría estado en el mismo lugar de los hechos.

Zepeda ya había sido condenado a 28 años de cárcel en 2022 y 2023, sin embargo, esta sentencia fue anulada en febrero de 2025 por el Tribunal Supremo francés debido a presuntas irregularidades.