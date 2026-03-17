“Pensé que iba a morir…”: Nicolás Zepeda revela agresiones al interior de cárcel en Francia - Chilevisión

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17/03/2026 10:16

“Pensé que iba a morir…”: Nicolás Zepeda revela agresiones al interior de cárcel en Francia

Durante la jornada de este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, único sospechoso de la desaparición de su expareja Narumi Kurosaki.

Publicado por CHV Noticias

Este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda en el Tribunal de lo Criminal del Ródano (Lyon). Esto puesto que el chileno es el principal sospechoso de la desaparición de Narumi Kurosaki en diciembre de 2016.

De acuerdo a reportes del enviado especial de CHV Noticias a Francia, Roberto Cox, el chileno acusado llegó a la audiencia vestido con "una chaqueta negra y se expresa en perfecto francés". 

Cabe precisar que Nicolás Zepeda ya había sido condenado a 28 años de cárcel en 2022 y su pena fue ratificada en el 2023.

Sin embargo, las irregularidades acusadas por la defensa ocasionaron que dicha sentencia fuera anulada en febrero de 2025, dando paso a esta tercera instancia. 

De igual manera, el acusado se ha mantenido en prisión a la espera de que se resuelva esta nueva apertura del caso.

"Salí del aislamiento después de un año. Vi cosas horribles", indicó esta mañana ante los jueces. 

Nicolás Zepeda narra en tercer juicio su estadía en cárcel de Francia 

Durante el tiempo de investigación y búsqueda de pruebas que permitieran acreditar su culpabilidad, el chileno ha permanecido aislado en una celda de 7 metros cuadrados.

Inicialmente se encontraba en la prisión de Besanzón, pero tras denunciar malos tratos fue trasladado al centro Orleans-Saran.

De acuerdo a lo relatado por Roberto Cox, quien se encuentra presente en el nuevo juicio, Zepeda habría indicado que “no sabía qué hacer. Felizmente salí de ahí; pensé que iba a morir. Vi gente suicidarse. Golpes, sangre”, todo mientras habría roto en lágrimas.

En la misma línea, agregó que "escribió varias cartas para narrar lo que vio y que meses antes del primer juicio 'un guardia que me odiaba me golpeó'".

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