Este martes inicia tercer juicio contra Nicolás Zepeda: Es acusado por la muerte de Narumi Kurosaki - Chilevisión

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16/03/2026 10:04

Este martes inicia tercer juicio contra Nicolás Zepeda: Es acusado por la muerte de Narumi Kurosaki

Nicolás Zepeda deberá enfrentar nuevamente a la justicia francesa, luego de que su condena de 28 años de cárcel fuera anulada por el Tribunal Supremo francés.

Publicado por Lisette Pérez

Nicolás Zepeda enfrentará por tercera vez a la justicia francesa este martes, luego de ser el principal sospechoso tras la desaparición de Narumi Kurosaki, su exnovia japonesa, cuyo cuerpo no aparece desde 2016.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon, y está programado hasta finales de marzo o comienzos de abril.

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda

Nicolás Zepeda ya había sido condenado a 28 años de cárcel en 2022 y 2023, sin embargo, esta sentencia fue anulada en febrero de 2025 por el Tribunal Supremo francés debido a presuntas irregularidades.

El chileno se mantiene en prisión a la espera del nuevo juicio, además, ha negado en toda instancia los cargos en su contra por el asesinato de Narumi.

Los antecedentes del caso

A mediados de 2020, Nicolás Zepeda fue extraditado desde Chile tras ser acusado de asesinar a Narumi Kurosaki, quién desapareció cuando tenía 21 años durante la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016.

La joven japonesa tuvo un último encuentro con él, cuando ya no eran pareja, en su habitación de la residencia universitaria de Besanzón, donde estudiaba francés. Tras esto, no se volvió a saber de ella.

Una vez declarada como desaparecida, comenzó una investigación en contra del chileno que determinó que éste la habría estado espiando y, posterior a su reunión, la habría matado.

El chileno recibió su primera condena en 2022, luego de ser acusado por un crimen premeditado, tras darse a conocer las pruebas del rastreo de su vehículo y teléfono, las que apuntan a que habría hecho desaparecer el cuerpo que sigue sin ser encontrado. 

Si bien la defensa apeló al juicio, la Corte de Apelaciones de Vesoul reiteró el fallo en 2023 y ratificó la condena de 28 años de cárcel para Zepeda. No obstante, ésta fue anulada en 2025 por el Tribunal Supremo de Francia por un presunto defecto de forma en el proceso.

Esto obligará a repetir el juicio, el que tomará lugar este martes 17 de marzo y que se extenderá hasta finales de este mes o inicios de abril.

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