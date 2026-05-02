02/ 05/ 2026 11:31

Delincuentes roban tienda de bicicletas en Costanera Center tras abrir forado en la pared

Alrededor de las 23:00 horas de este viernes, al menos dos sujetos ingresaron al mall Costanera Center, en la comuna de Providencia, para robar al interior de la tienda de bicicletas Trek, local desde donde sustrajeron ropa deportiva, cascos y accesorios. Un encargado de la tienda avisó a Carabineros luego de que se activara la alarma y viera a dos desconocidos al interior. Una vez que llegó personal policial al lugar, se dio conocimiento de que los delincuentes ingresaron por un pasillo de proveedores del mall, desde donde hicieron un forado en una pared colindante al local. Hasta el momento no hay detenidos.