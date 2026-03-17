Gritos, amenazas y videos inéditos: ¿Qué pasó entre Sergio Rojas y Daniella Campos? - Chilevisión

Sergio Rojas terminó asegurando que publicaría un video de la pareja de Daniella Campos bajo los efectos del alcohol y otro de la panelista teniendo un fuerte altercado en un salón de juegos.

Este lunes, Sergio Rojas vivió su día de furia y se fue con todo en contra de Daniella Campos y Luis Sandoval, tras haber sido publicado un video donde el periodista aparece bajo los efectos del alcohol.

La situación ocurrió en el podcast de Daniella Campos, pero no fue hasta la tarde de este lunes, donde ella fue increpada en vivo por Sergio Rojas, quien a los gritos la acusó a los gritos de ser la responsable de la situación.

¿Qué pasó entre Sergio Rojas y Daniella Campos?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Rojas señaló: "Cuando se lidera un equipo, alguien tiene que cortar el queque. Yo entiendo que la responsable es Daniella Campos".

Según el relato de Sergio, el video fue grabado en una fiesta en la casa de Daniella, donde se ve al periodista bajo los efectos del alcohol; luego aparecen otros panelistas bailando y después se revela una conversación privada entre ambas partes.

Al respecto, Daniella contestó: "Encuentro muy cobarde de tu parte que me estés interpelando en pantalla porque tú has puesto al aire en tu programa y por varios clics, a mi hermana diciendo que yo he robado hijos. A mí me han tratado de lo peor y siempre me lo he tomado con la misma gracia que espero que tú lo tomes de vuelta".

Rojas arremetió con todo y, entre gritos, sentenció: "Entonces, me parece peor aún, porque ese clip está arriba sin tu consentimiento… A ver, a mí no me vienen a ver la cara de hue… Y te lo digo a ti en tu cara y a ti en tu cara", en alusión a Luis Sandoval.

Sergio emplazó a Daniella a decirle quién era el verdadero responsable de la publicación de las imágenes, momento en el que apuntó a la pareja de Campos: "¿Quién es el responsable? ¿Quién? ¡Dímelo! ¡Dime el nombre del responsable!".

Así fue como el periodista aseguró que mostraría un video de Franco, la pareja de Daniella, bajo los efectos del alcohol, si es que él era el responsable de la publicación del video, mientras que Campos le insistía en que ella no estaba de acuerdo con mostrar el registro, pero su equipo sí quiso hacerlo.

"Hazte cargo. Si tú quieres jugar a este juego, perfecto. Si a ti te parece que no hay ningún código, mañana ve en exclusiva las imágenes del comportamiento que tuvo tu pareja, que es parte del programa", sentenció Rojas.

Finalmente, Sergio concluyó: "Y ve las imágenes del último altercado que tuviste en un salón de juegos, mi equipo considera que yo tengo que mostrar todo lo que tenga tuyo y de Franco", mientras que Daniella negó la existencia de ese video.