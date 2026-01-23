Amenazas de “mechoneo” y acusaciones de brujería: ¿Por qué Daniela Aránguiz se enemistó con Sergio Rojas? - Chilevisión

Todo se remonta al pasado 16 de enero, cuando Rojas lanzó graves acusaciones en contra de José Manuel Cerda, pareja de Daniela Aránguiz.

El conflicto entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz escaló a nuevos niveles, con acusaciones de brujería, amenazas de "mechoneo" e incluso la exposición de chats entre ambos.

Todo comenzó el pasado 16 de enero, cuando Rojas insinuó que José Manuel Cerda estaba utilizando su relación con Daniela Aránguiz para ganar fama y luego lo involucró con una mujer casada.

¿Qué pasó entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz?

Daniela Aránguiz no tuvo mayor implicancia, hasta que Sergio Rojas aseguró que la panelista le había contado que su abuela había hecho magia negra contra la amante de su pareja y la acusó de amenazarlo con brujería para que le diera una parálisis facial.

“Hay una línea y ella conoce mi código. Ella conoce cuáles son mis límites. Entonces, creo que hoy día, por defender a un hombre, está dispuesta a transgredir esos límites. Yo digo, ok, que lo haga, pero que se atenga a las consecuencias”, sentenció Rojas en Que Te lo Digo.

En esa misma línea, agregó: "Si es inteligente, va a saber cuáles son los límites, porque yo ya se los marqué. Ahora, si ella no es inteligente, bueno, ahí la cosa terminará como tiene que terminar. Porque si viene alguien a pegarme, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, porque por lo menos le voy a dar un mechoneo".

Aránguiz contestó con todo en sus historias de Instagram, donde sentenció: "Yo creo que Sergio Rojas está haciendo una cortina de humo para que la gente tenga otro foco. O sea, para desviar por qué lo estaba funando todo Chile" y recordó la polémica con Rafael Araneda.

Acto seguido, Aránguiz expuso presuntos chats con el periodista, en donde él señala: "Dani, todo bien y juguemos entre nosotros que somos conocidos, pero no metamos a gente que no, y con eso me refiero a mis sobrinos; solo eso, creo que está de más, el resto, lo que quieras".

Al respecto, Aránguiz contestó: "Yo sería incapaz de hablar de un niño ¡No soy como tú, Sergio!".

"Sergio, ¿sabes lo que lamento de todo esto? ¡Que tú conoces a mi mamá! Y mi mamá te quería un montón y lo sabes; tratarme a mí de ordinaria es tratarla a ella también", arremetió.

Sergio Rojas no quedó contento con la intervención y replicó: "¿Y qué tiene que ver la tía en esto? ¡Por amor de Dios! Yo la quiero montones a ella,

Y no digo ordinaria, digo 'jooooordinaria'".

"¿¡Ordinaria!? ¡Soy su hija! ¿Tú encuentras a mi familia ordinaria? Yo no vengo de una población, Sergio, ¡y si así fuera, me sentiría orgullosa!" concluyó Aránguiz.