 Amenazas de “mechoneo” y acusaciones de brujería: ¿Por qué Daniela Aránguiz se enemistó con Sergio Rojas? - Chilevisión
Minuto a minuto
La caída de “La Jefa”: Carabinera fue detenida por presunta implicancia en robo a Brinks de Rancagua Incendios forestales en el sur: Acusan desorden para entrega de donaciones en zonas afectadas De a poco Lirquén se levanta: Comienza la difícil etapa de reconstrucción Formalizan a autores de incendios forestales en la zona sur: Cocina a leña habría provocado siniestro Corte Suprema rechaza apelación y acoge querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 19:58

Amenazas de “mechoneo” y acusaciones de brujería: ¿Por qué Daniela Aránguiz se enemistó con Sergio Rojas?

Todo se remonta al pasado 16 de enero, cuando Rojas lanzó graves acusaciones en contra de José Manuel Cerda, pareja de Daniela Aránguiz.

Publicado por CHV Noticias

El conflicto entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz escaló a nuevos niveles, con acusaciones de brujería, amenazas de "mechoneo" e incluso la exposición de chats entre ambos.

Todo comenzó el pasado 16 de enero, cuando Rojas insinuó que José Manuel Cerda estaba utilizando su relación con Daniela Aránguiz para ganar fama y luego lo involucró con una mujer casada.

¿Qué pasó entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz?

Daniela Aránguiz no tuvo mayor implicancia, hasta que Sergio Rojas aseguró que la panelista le había contado que su abuela había hecho magia negra contra la amante de su pareja y la acusó de amenazarlo con brujería para que le diera una parálisis facial.

“Hay una línea y ella conoce mi código. Ella conoce cuáles son mis límites. Entonces, creo que hoy día, por defender a un hombre, está dispuesta a transgredir esos límites. Yo digo, ok, que lo haga, pero que se atenga a las consecuencias”, sentenció Rojas en Que Te lo Digo.

En esa misma línea, agregó: "Si es inteligente, va a saber cuáles son los límites, porque yo ya se los marqué. Ahora, si ella no es inteligente, bueno, ahí la cosa terminará como tiene que terminar. Porque si viene alguien a pegarme, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, porque por lo menos le voy a dar un mechoneo".

Aránguiz contestó con todo en sus historias de Instagram, donde sentenció: "Yo creo que Sergio Rojas está haciendo una cortina de humo para que la gente tenga otro foco. O sea, para desviar por qué lo estaba funando todo Chile" y recordó la polémica con Rafael Araneda.

Acto seguido, Aránguiz expuso presuntos chats con el periodista, en donde él señala: "Dani, todo bien y juguemos entre nosotros que somos conocidos, pero no metamos a gente que no, y con eso me refiero a mis sobrinos; solo eso, creo que está de más, el resto, lo que quieras".

Al respecto, Aránguiz contestó: "Yo sería incapaz de hablar de un niño ¡No soy como tú, Sergio!".

"Sergio, ¿sabes lo que lamento de todo esto? ¡Que tú conoces a mi mamá! Y mi mamá te quería un montón y lo sabes; tratarme a mí de ordinaria es tratarla a ella también", arremetió.

Sergio Rojas  no quedó contento con la intervención y replicó: "¿Y qué tiene que ver la tía en esto? ¡Por amor de Dios! Yo la quiero montones a ella,
Y no digo ordinaria, digo 'jooooordinaria'".

"¿¡Ordinaria!? ¡Soy su hija! ¿Tú encuentras a mi familia ordinaria? Yo no vengo de una población, Sergio, ¡y si así fuera, me sentiría orgullosa!" concluyó Aránguiz.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

Lo último

Lo más visto

Festival Guadalupe del Carmen de Chanco 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento

Conducido por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz, este viernes 23 y sábado 24 de enero todos podrán disfrutar de las rancheras, la cumbia y el humor a través de las pantallas de Chilevisión.

23/01/2026

Revelan la casa donde se habría generado el megaincendio del Biobío y Ñuble

La PDI detuvo a un hombre chileno de 38 años, quien sería el presunto responsable de iniciar el megaincendio que terminó afectando a las regiones del Biobío y Ñuble y donde se ha confirmado la muerte de 21 personas.

23/01/2026

“Sé lo que es no tener techo”: Naya Fácil donará cinco casas prefabricadas a familias afectadas por incendios forestales

La influencer ya se encuentra realizando las gestiones para trasladar las casas a la zona sur para ser entregadas a los damnificados.

23/01/2026

Incendios forestales en el sur: Acusan desorden para entrega de donaciones en zonas afectadas

Mientras autoridades llaman al orden y a informarse previamente, voluntarios y damnificados denuncian que en varios sectores la ayuda aún no llega.

23/01/2026