“No mereces vivir”: Sergio Rojas expuso fuertes críticas que recibió tras muerte de Andrés Caniulef - Chilevisión

El periodista volvió a las pantallas de televisión tras la muerte de Caniulef, con quien tuvo un breve romance en 2022.

Este lunes, Sergio Rojas reapareció en televisión tras la muerte de Andrés Caniulef y reveló que ha sido víctima de comentarios de odio en los últimos días.

Esto, luego de que en febrero de 2025, Andrés hiciera público que era portador de VIH, momento donde también expuso que tuvo un romance con Sergio Rojas en 2022, quien se enteró en pantalla del diagnóstico de Caniulef.

¿Qué dijo Sergio Rojas?

Sin embargo, su reacción no fue la mejor, dado que tildó al fallecido comunicador de "mezquino", "egoísta" y "enfermizo" por no haberle contado sobre esta situación.

"Lo he pasado como las hue...", comenzó diciendo Rojas en el último capítulo de Que Te lo Digo y agregó: "Nunca en mi vida había recibido por redes sociales lo que he recibido en estas dos semanas, en mi vida".

En esa misma línea, expuso los mensajes que recibió: "Nunca había visto frases como 'mátate', 'Eres una mier... de persona que no merece vivir'".

Es por ello que Rojas reflexionó: "Estoy siendo super transparente, porque en general eso a mí no me afecta, pero de pronto digo: se hizo un deporte querer c... la vida a otro y yo decía: '¿Qué pasa si a mí esto me pega mal y yo me mato?'".

A modo de concientizar a las personas, el periodista instó al público a pensar en qué pasaría si esos mensajes le llegaran a él o a otra persona que está bajo los efectos del alcohol, atravesando un duelo y de repente ve mensajes como "mátate", "ma... c...", "no mereces vivir" o "eres una escoria social".

"Es una fracción de segundos", sentenció el profesional, quien después aseguró: "Por eso fue tan importante la figura de la mamá de Andrés porque cuando ella me abraza y me dice: 'Sergio, qué rico que estés acá, qué rico verte', nos empezamos a acordar de cosas'".

Acto seguido, Sergio Rojas envió un potente mensaje a quienes le han escrito durante los últimos días: "Yo dije: 'Ella me acaba de cubrir con un manto absolutamente imprenetrable para cualquier h... que intente poner en duda mi cercanía para con Andrés'".

Finalmente, el periodista cuestionó en duros términos que la noticia del fallecimiento de Andrés Caniulef se hiciera público, antes de que su hermana pudiese informarle a la madre y al resto de la familia.