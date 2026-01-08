 “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo - Chilevisión
08/01/2026 15:58

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Patricio Sotomayor habló en exclusiva con Rafael Araneda para Plan Perfecto, en medio de la polémica que mantiene el animador con Sergio Rojas.

Esto, luego de que el periodista cuestionara la aparición en televisión de Benjamín, el hijo menor de Araneda y Marcela Vacarezza, poniendo en duda las verdaderas razones detrás de su adopción.

¿Qué dijo Rafa Araneda?

"El Rafa es de armas tomar", comenzó diciendo Sotomayor, quien además agregó: "Yo le pregunté al Rafa qué estaba dispuesto a hacer, hasta dónde él iba a llegar con esto".

Al respecto, Araneda contestó: "Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias" y luego, Patricio explicó: "Eso puede ser sacar el programa del aire, yo creo que le da lo mismo que se acabe el canal".

"Si el Rafa no fuera una figura pública, podría ir e increpar personalmente y yo creo que lo va a hacer en algún momento", alertó Sotomayor.

Finalmente, el comunicador le envió un contundente mensaje a Rojas: "Se lo digo con harto respeto, se cree intocable, de decir cualquier cosa, porque puede ser muy entretenido, pero acá se está hablando de un niño".

Revive el capítulo de Plan Perfecto:

 

