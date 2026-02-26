 Mon Laferte hizo historia al conseguir la Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 23:23

Mon Laferte hizo historia al conseguir la Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026

La cantante se unió a un selecto grupo de artistas con el máximo galardón que entrega el público del certamen de la Cuidad Jardín.

Mon Laferte se consagró en la quinta noche del Festival de Viña al conseguir la Gaviota de Platino y se convirtió en la sexta artista en conseguir en galardón.

Además hizo historia al convertirse en la cantante más joven en recibir el máximo galardón de que entrega el certamen viñamarino. 

La intérprete ya se había ganado los galardones de oro y plata pero fue tras la interpretación de “Tu falta de querer” que el público se hizo sentir y apareció el “monstruo” para pedir en masa la Gaviota de Platino. 

“Los amo genuinamente. Deseo mucho amor para todos ustedes. Desde el Norte hasta el Sur, Chile te amo”, expresó, visiblemente emocionada.

Todos los artistas que han ganado la Gaviota de Platino

  • Luis Miguel (2012)
  • Isabel Pantoja (2017)
  • Lucho Gatica (2019)
  • Los Jaivas (2023)
  • Myriam Hernández (2025)
  • Mon Laferte (2026)
