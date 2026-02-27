El chiste con que Piare con P zafó de tenso momento en Viña 2026: Respondió a gritos de la Galería - Chilevisión

En su debut en la Quinta Vergara, la comediante llevaba sus primeros minutos sobre el escenario cuando miles de personas comenzaron a gritar al unísono. Su respuesta sacó carcajadas en el recinto.

La noche de este jueves la comediante nacional Piare con P hizo su esperado debut en el escenario del Festival de Viña del Mar, un día después de la polémica en torno a la salida de Asskha Sumathra.

La artista ha desarrollado gran parte de su carrera en escenarios alternativos y salas de humor, y esta jornada subió al escenario de la Quinta Vergara como una de las apuestas del certamn.

Pauline Echeverría, su nombre real, inició su rutina con varias de sus temáticas recurrentes: anécdotas relacionadas con su edad, con su relación con su cuerpo y con el hecho de ser hija de carabinero.

El improvisado chiste que conquistó a la Quinta

Fue en esos primeros minutos cuando miles de personas en la Galería del recinto comenzaron a gritar al unísono, causando la preocupación inmediata de la humorista.

Al no saber qué ocurría, y temiendo que pudieran ser pifias, preguntó directamente al público: "¿Qué? ¡No entiendo!".

Por fortuna para la humorista, pudo comprender qué ocurría y replicó lo que escuchó: "¿Niña perdida?".

Con rápido ingenio, logró salir al paso y lejos de perder el hilo de la rutina, siguió con un improvisado chiste sobre el momento: "¿Yo?". Inmediatamente después, volvió a rematar: "¡Oye, cuiden a las cabras chicas, w... oh!"