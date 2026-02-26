 ¿Quién es Piare con Pe? La humorista que debutará este jueves en el Festival de Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 13:15

¿Quién es Piare con Pe? La humorista que debutará este jueves en el Festival de Viña 2026

La comediante es uno de los rostros femeninos más destacados durante el último tiempo en la escena del stand up nacional.

Publicado por Lisette Pérez

Piare con Pe es la humorista encargada de hacer reír al "monstruo" la noche de este jueves en el Festival de Viña 2026, que marcará su debut en el certamen internacional.

La chilena vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera, tras consolidarse en el mundo del stand-up y hacerse conocida en redes sociales.

¿Quién es Piare con Pe? La humorista que debutará en Viña 2026

Pauline Echeverría de 42 años, mejor conocida por su nombre artístico Piare con Pe, es oriunda de Puente Alto y estudió actuación. Además es hija de carabinero, recurso que utiliza en sus rutinas de humor.

La artista ha desarrollado gran parte de su carrera en escenarios alternativos y salas de humor, donde se ha destacado como uno de los rostros femeninos más influyentes del humor. 

Su popularidad creció en redes sociales, donde sus videos de humor se hicieron virales en poco tiempo, convirtiéndose en una de las representantes femeninas más influyentes en la escena del stand-up contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en festivales y espacios televisados, como La Noche es Nuestra, de Chilevisión.

Su experiencia la ha posicionado como una de las favoritas para el Festival de Viña 2026, donde debutará este jueves acompañada de la participación de Mon Laferte y Yandel.

