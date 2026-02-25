“Estaría bueno que...”: La “queja de señora” de Mon Laferte a horas de su show en Viña 2026 - Chilevisión

Este jueves la cantante chilena volverá al escenario del Festival de Viña, sin embargo, reveló una sugerencia a la organización del certamen.

Mon Laferte volverá cantar en el escenario de la Quinta Vergara esta noche, donde buscará que el llamado Monstruo coree todos sus éxitos en el Festival de Viña 2026.

Sin embargo, la chilena-mexicana reveló esta jornada en la conferencia de prensa previa a su show, una queja contra la organización del certamen viñamarino.

La queja de Mon Laferte a la organización del Festival de Viña

Uno de los periodistas presentes en el punto de prensa le preguntó a la intérprete de Tu falta de querer qué le faltaba al Festival de Viña para seguir creciendo, en comparación a otros eventos musicales como los Grammys.

"Algo que siempre he pensado, es que es muy tarde", aseguró Monserrat entre risas.

"La primera vez que canté, me subí a las 1 o 2 de la mañana y hacía mucho frío", recordó la artista.

Además, agregó que "yo decía 'la gente tiene que aguantar hasta tarde aquí'", manifestando su preocupación por los fanáticos que asisten a ver a sus artistas favoritos.

"A mí no me da la vida para estar tan tarde, menos ahora que soy mamá. Estaría bueno que fuera más temprano, que empezara, no sé, a las 8 (20 horas). Es difícil quedarse hasta el final, pero es una queja de señora".