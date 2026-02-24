Mon Laferte será homenajeada con un esperado reconocimiento tras su nuevo paso por Viña 2026 - Chilevisión

Las autoridades viñamarinas están afinando detalles del homenaje que realizarán a la cantante y será 24 horas después de su presentación en Viña.

La Municipalidad de Viña del Mar está afinando los últimos detalles del homenaje que tiene planeado para Mon Laferte, para destacar su trayectoria internacional y su profundo vínculo con la ciudad, según consignó La Estrella.

Esta es una iniciativa impulsada por la concejala Nancy Díaz, quien busca reconocer a la cantante como Hija Ilustre de la Ciudad Jardín.

Mon Laferte Hija Ilustre de Viña: ¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

Según información del portal Soy Chile, los detalles del evento hasta ahora son:

Posible fecha: Viernes 27 de febrero , un día después de su presentación en el Festival de Viña.

, un día después de su presentación en el Festival de Viña. Lugar de la ceremonia: El Teatro Municipal de Viña.

Mon Laferte ha destacado en varias ocasiones su lazo con Viña que va más allá de algo simbólico, pues la cantante nació en la propia Ciudad Jardín un 2 de mayo de 1983, donde consolidó sus primeros pasos como cantautora.

¿ Mon Laferte p odría llevarse la gaviota de platino?

Es muy probable que el público premie a la chilena con ambas gaviotas de plata y de oro, sin embargo, muchas personas en internet han especulado sobre la posibilidad de que se lleve la gaviota de platino.

Los estatutos municipales han determinado que entregar este reconocimiento a un artista puede ser sólo a raíz de dos condiciones: Mostrar un lazo profundo con el Festival de Viña y tener una trayectoria de al menos 30 años.

Y es el segundo requisito el que complicaría a la intérprete de Tu falta de querer, ya que su trayectoria formal empezó en 2003 en el programa Rojo fama contrafama. Sin embargo, algunos apuntan que puede ser entregado de igual forma.