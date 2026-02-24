 Esteban Düch en Viña 2026: A qué hora debuta el humorista venezolano que enfrentará al Monstruo - Chilevisión
Minuto a minuto
Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana “Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 20:00

Esteban Düch en Viña 2026: A qué hora debuta el humorista venezolano que enfrentará al Monstruo

Tiene 33 años, es contador auditor de profesión y migró en 2014 desde Venezuela a Chile. "Cuando todos nos reímos juntos, estamos unidos", declaró en la antesala de su esperado show.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
Agencia UNO

Este martes el Festival de Viña del Mar continúa con su tercera jornada luego de las comentadas actuaciones de Gloria Stefan, Stefan Kramer y Pet Shop Boys.

En medio de críticas por los horarios de los artistas y sobre el manejo de los animadores, el certamen abrirá esta nueva noche con el dúo Jesse & Joy, continuará con el comediante Esteban Düch y cerrará con el grupo NMIXX.

¿A qué hora se presentará Esteban Düch?

Como ha sido habitual a lo largo de los años, la presentación del humorista es uno de los números más esperados de la jornada, pues el Monstruo de la Quinta Vergara puede catapultar o destruir carreras en cosa de segundos.

Esteban Düch, una de las promesas de esta edición y que goza de amplia popularidad en redes sociales, se espera que salga al escenario cerca de las 23:45 horas. A modo de comparación, Rodrigo Villegas salió ayer a las 23:58 horas.

Quién es Esteban Düch, la promesa de Viña 2026

Esteban Düch es un comediante venezolano de 33 años que migró a Chile para ejercer su profesión de contador auditor. Debutó en la comedia en octubre de 2021 con un pequeño evento en Providencia

Salió de Venezuela a los 24 años, justo después de terminar sus estudios universitarios. Debido a la crisis, no esperó la entrega de su título y llegó a Miami, Estados Unidos, donde permaneció dos meses. Luego se radicó en Santiago en 2014, sin amigos ni familia.

A los chilenos les encanta ver cómo un extranjero adopta su cultura. Pero también detestan cuando alguien de afuera viene a imponer lo suyo. Si tú lo ofreces como un regalo, como una ofrenda, sí. Pero si tú lo quieres imponer, no, jamás”, dijo en conversación con El País.

Aunque ganó reconocimiento teloneando a Edo Caroe o Luis Slimming, su presentación llega un año después del fracaso de su compatriota George Harris en el mismo escenario. Ese día, su nombre fue tendencia en redes sociales, pues los internautas destacaron sus rutinas.

“Mi comedia no viene de las referencias venezolanas propiamente, viene de mi propia experiencia como migrante y de ver a comediantes de distintos países, entre ellos Chile”, dijo al medio citado.

“Cuando hago un video o los shows en vivo y veo que, tantos venezolanos como chilenos, disfrutan de los chistes, ahí nota que está la unión de ambas culturas. Cuando todos nos reímos juntos, estamos unidos”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido

La exalcaldesa de Maipú arriesga más de 23 años de cárcel en el marco de la investigación por cuatro delitos de corrupción.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026