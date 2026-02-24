Esteban Düch en Viña 2026: A qué hora debuta el humorista venezolano que enfrentará al Monstruo - Chilevisión

Tiene 33 años, es contador auditor de profesión y migró en 2014 desde Venezuela a Chile. "Cuando todos nos reímos juntos, estamos unidos", declaró en la antesala de su esperado show.

Este martes el Festival de Viña del Mar continúa con su tercera jornada luego de las comentadas actuaciones de Gloria Stefan, Stefan Kramer y Pet Shop Boys.

En medio de críticas por los horarios de los artistas y sobre el manejo de los animadores, el certamen abrirá esta nueva noche con el dúo Jesse & Joy, continuará con el comediante Esteban Düch y cerrará con el grupo NMIXX.

¿A qué hora se presentará Esteban Düch?

Como ha sido habitual a lo largo de los años, la presentación del humorista es uno de los números más esperados de la jornada, pues el Monstruo de la Quinta Vergara puede catapultar o destruir carreras en cosa de segundos.

Esteban Düch, una de las promesas de esta edición y que goza de amplia popularidad en redes sociales, se espera que salga al escenario cerca de las 23:45 horas. A modo de comparación, Rodrigo Villegas salió ayer a las 23:58 horas.

Quién es Esteban Düch, la promesa de Viña 2026

Esteban Düch es un comediante venezolano de 33 años que migró a Chile para ejercer su profesión de contador auditor. Debutó en la comedia en octubre de 2021 con un pequeño evento en Providencia

Salió de Venezuela a los 24 años, justo después de terminar sus estudios universitarios. Debido a la crisis, no esperó la entrega de su título y llegó a Miami, Estados Unidos, donde permaneció dos meses. Luego se radicó en Santiago en 2014, sin amigos ni familia.

“A los chilenos les encanta ver cómo un extranjero adopta su cultura. Pero también detestan cuando alguien de afuera viene a imponer lo suyo. Si tú lo ofreces como un regalo, como una ofrenda, sí. Pero si tú lo quieres imponer, no, jamás”, dijo en conversación con El País.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esteban Düch (@estebanduch)

Aunque ganó reconocimiento teloneando a Edo Caroe o Luis Slimming, su presentación llega un año después del fracaso de su compatriota George Harris en el mismo escenario. Ese día, su nombre fue tendencia en redes sociales, pues los internautas destacaron sus rutinas.

“Mi comedia no viene de las referencias venezolanas propiamente, viene de mi propia experiencia como migrante y de ver a comediantes de distintos países, entre ellos Chile”, dijo al medio citado.

“Cuando hago un video o los shows en vivo y veo que, tantos venezolanos como chilenos, disfrutan de los chistes, ahí nota que está la unión de ambas culturas. Cuando todos nos reímos juntos, estamos unidos”.