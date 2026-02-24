 Quién es Esteban Düch, el humorista venezolano que debuta en el Festival de Viña 2026 - Chilevisión
24/02/2026 19:28

¿Repetirá el error de George Harris? Así es el humor que Esteban Düch presentará en Viña 2026

El comediante estará en la tercera noche sobre la Quinta Vergara y tendrá que enfrentarse al "monstruo" tras la experiencia que vivió el año pasado su compatriota.

Publicado por CHV Noticias

Esta noche Esteban Düch hará su debut en la tercera jornada del Festival de Viña 2026, a un año del fracaso que protagonizó su compatriota George Harris.

El venezolano tendrá la misión de hacer reír al "monstruo" de la Quinta Vergara en una noche en la que también estarán el dúo mexicano Jesse & Joy y el grupo de K-pop NMIXX.

¿Quién es Esteban Düch y cuál es su humor?

Esteban Düch es un comediante venezolano y también es contador de profesión y está radicado en Chile desde hace 10 años. 

Su carrera en el humor comenzó tras la pandemia de 2020, cuando decidió dejar de lado su carrera y darse un oportunidad en la comedia. 

Fue así como en octubre de 2021 inició con pequeñas presentaciones y también generando contenido para redes sociales con el que se fue volviendo viral.

El año pasado su nombre cobró relevancia tras la presentación de George Harris en el Festival de Viña 2025 en la que no logró conectar con el público y se fue antes de terminar toda su rutina. 

En cuanto a su humor, Esteban Düch realiza stand up comedy y su propuesta se basa en su experiencia como migrante y el cruce cultural que se produce entre Venezuela y Chile.

Además de su rutina, Esteban se luce con sketches de situaciones cotidianas como venezolano residente en Chile y suele realizar interacciones con su público en sus presentaciones.

Mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender”, adelantó en conferencia de prensa.

