“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido - Chilevisión

24/02/2026 01:49

“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido

La exalcaldesa de Maipú arriesga más de 23 años de cárcel en el marco de la investigación por cuatro delitos de corrupción.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Cathy Barriga reapareció en redes sociales luego de que la Corte Suprema acogiera el desafuero de su esposo, el diputado Joaquín Lavín Jr., a quien se le investiga por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La exalcaldesa de Maipú publicó un enigmático mensaje en redes sociales tras el desafuero de su esposo, el que implica que ahora podrá ser formalizado.

¿Qué dijo Cathy Barriga?

A través de su cuenta de Instagram, Barriga publicó una historia donde aparece aplicándose una mascarilla en el rostro y escribió: "Cada noche morimos. Cada mañana nacemos de nuevo".

En esa misma línea, agregó una canción de fondo que menciona: "De tus ruinas nace arte; de tu calma, la verdad. Ya no buscas ser perfecta, solo libre y en paz; caminas suave, sin prisa, escuchando tu intuición. Sabes que el amor que das siempre vuelve".

La publicación de Cathy Barriga no solo llega ad portas de una inminente formalización a Joaquín Lavín Jr. A ello también se suma que la exedil debía enfrentar un juicio clave a principios de febrero, pero que fue aplazado para el 4 de agosto de este año.

La decisión se basa en la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y la falta de entrega de antecedentes de la carpeta investigativa.

En este juicio, Barriga arriesga más de 23 años de cárcel, dado que se le investiga por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

