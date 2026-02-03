 AHORA | Aplazan audiencia clave de Cathy Barriga para agosto: Debía iniciar este martes - Chilevisión
03/02/2026 10:52

AHORA | Aplazan audiencia clave de Cathy Barriga para agosto: Debía iniciar este martes

La exalcaldesa de Maipú enfrenta cargos por cuatro delitos de corrupción ocurridos durante su administración en la municipalidad entre los años 2016 y 2021. Este martes se iba a realiza la audiencia de preparación del juicio oral, pero se aplazó para agosto.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este martes Cathy Barriga iba a enfrentar un día clave en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en su contral. 

Para esta jornada estaba fijada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) del caso Fraude al Fisco en contra de la exalcaldesa de Maipú y otros imputados en el  9° Juzgado de Garantía.

Dado la falta de entrega de antecedentes de la carpeta investigativa y a solicitud de la defensa de Barriga, el Tribunal de Garantía determinó aplazar la fecha de la audiencia. 

La nueva audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 4 de agosto, a las  09:30.

La exedil se encuentra bajo investigación por supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido entre los años 2016-2021, periodo en que ella encabezó la administración en la municipalidad de Maipú.

Cathy Barriga arriesga cárcel por delitos de corrupción 

Cathy Barriga enfrentará un juicio por el que arriesga más de 23 años de cárcel, según la acusación que presentó Fiscalía.

El Ministerio Público apunta a la exalcaldesa por cuatro delitos de corrupción:

  • Fraude al fisco
  • Falsificación de instrumento público
  • Malversación de caudales públicos
  • Negociación incompatible

La fiscalía pedirá 10 años de presidio mayor por el delito de fraude al fisco, 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado, 5 años por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.

Es decir, un total de 23 años de presidio.

