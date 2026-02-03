 Gonzalo Valenzuela dejó comentario a Kika Silva tras ser sorprendido con mujer “idéntica a ella” - Chilevisión
03/02/2026 11:31

Gonzalo Valenzuela dejó comentario a Kika Silva tras ser sorprendido con mujer “idéntica a ella”

La modelo publicó un carrusel con fotografías que se tomó con su perro en la playa y el intérprete aprovechó la ocasión para escribir un breve y escueto mensaje en el post.

Publicado por CHV Noticias

En medio de una peculiar controversia, el actor Gonzalo Valenzuela tuvo un llamativo gesto con Kika Silva al escribir un comentario en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Fue en un carrusel de fotografías donde la modelo compartió una serie de postales que tomó en una playa, en las cuales aparece acompañada por su perro Carlos, quien también posó junto a ella en la arena.

"Carlos no posa. Carlos y su personalidad. Su tamaño y entrar en todos lados", expresó junto a un emoji de cara sonriente, recibiendo más de 8.000 likes hasta el cierre de esta nota.

Sin embargo, lo que llamó la atención a los internautas entre las decenas de comentarios fue uno publicado Valenzuela, quien le escribió a su expareja:" Que lindo perrito".

Aunque fue bastante breve y obtuvo 33 likes, Silva tuvo una reacción indiferente con el mensaje puesto que no fue respondido y tampoco tenia un "me gusta" de su parte.

Vale recordar que, luego que Adriana Barrientos asegurara que fue visto en un restaurante con una mujer "identica a Kika", fue el propio intérprete quien salió al paso y aclaró lo ocurrido en la plataforma.

Mira el comentario a continuación:

