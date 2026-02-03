 Hay fecha de resultados del Subsidio Eléctrico: Revisa si te corresponden hasta $54 mil de descuento - Chilevisión
03/02/2026 11:57

Hay fecha de resultados del Subsidio Eléctrico: Revisa si te corresponden hasta $54 mil de descuento

El subsidio beneficiará a las familias más vulnerables con un descuento aplicado en sus boletas de la luz durante todo el primer semestre del 2026, de acuerdo a la cantidad de integrantes de su grupo familiar.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante el mes de febrero se conocerán los resultados de la cuarta postulación a Subsidio Eléctrico, la que beneficiará a familias con un aporte para costear las cuentas de la luz durante el primer semestre del 2026

Este beneficio otorga descuento directo en boletas eléctricas a quienes pertenecen al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Resultados del Subsidio Eléctrico y fechas claves 

Los resultados de los primeros seleccionados para recibir el Subsidio Eléctrico 2026 se conocerán el próximo 12 de febrero

Fechas claves del Subsidio Eléctrico 2026:

  • Del 12 y 19 de febrero: periodo de apelación para quienes no resultaron seleccionados.

  • Del 12 de febrero al 5 de marzo: hogares beneficiados podrán modificar su número de cliente.

  • 12 de febrero y hasta junio: renuncia voluntaria al Subsidio Eléctrico. 

Los montos del Subsidio Eléctrico 2026

El beneficio considera descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar y varía entre los $30 y $50 mil pesos.

  • Un integrante por hogar: $30.270
  • Dos a tres integrantes por hogar: $39.348
  • Cuatro o más integrantes por hogar: $54.486

    Requisitos para acceder al Subsidio Eléctrico

    Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:

    • Ser mayor de 18 años.
    • Estar al día en la cuenta de la luz al 22 de diciembre de 2025.
    • Su número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.
    • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). La fecha de corte que se considerará para estos registros corresponde a la segunda quincena de noviembre 2025.
    • Si ya es beneficiario, recuerde actualizar sus datos de ser necesario.
