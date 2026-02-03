Hay fecha de resultados del Subsidio Eléctrico: Revisa si te corresponden hasta $54 mil de descuento - Chilevisión

El subsidio beneficiará a las familias más vulnerables con un descuento aplicado en sus boletas de la luz durante todo el primer semestre del 2026, de acuerdo a la cantidad de integrantes de su grupo familiar.
Durante el mes de febrero se conocerán los resultados de la cuarta postulación a Subsidio Eléctrico, la que beneficiará a familias con un aporte para costear las cuentas de la luz durante el primer semestre del 2026.
Este beneficio otorga descuento directo en boletas eléctricas a quienes pertenecen al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
Los resultados de los primeros seleccionados para recibir el Subsidio Eléctrico 2026 se conocerán el próximo 12 de febrero.
Fechas claves del Subsidio Eléctrico 2026:
Del 12 de febrero al 5 de marzo: hogares beneficiados podrán modificar su número de cliente.
12 de febrero y hasta junio: renuncia voluntaria al Subsidio Eléctrico.
El beneficio considera descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar y varía entre los $30 y $50 mil pesos.
Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos: