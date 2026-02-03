 Ciudadano israelí pagará millonaria multa tras ser pillado prendiendo un cigarro en Torres del Paine - Chilevisión
03/02/2026 10:25

Ciudadano israelí pagará millonaria multa tras ser pillado prendiendo un cigarro en Torres del Paine

Tras ser formalizado, el sujeto también quedó con la prohibición de ingresar al país durante un año. Conaf cuenta con estrictas medidas, prohibiciones y sanciones para resguardar la integridad del parque nacional.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un ciudadano israelí deberá pagar una importante suma de dinero luego de ser sorprendido fumando al interior del Parque Nacional Torres del Paine el pasado 14 de enero en la región de Magallanes.

El recinto, vale mencionar, cuenta con estrictas reglas establecidas por Conaf, que consideran la prohibición de fumar y el uso del fuego o la utilización de cualquier fuentes calor. El incumplimiento es sancionado con multas de hasta $2.000.000 o hasta tres años de cárcel.

Dicho lo anterior, desde Fiscalía informaron que el sujeto deberá entregar $1 millón a un Cuerpo de Bomberos de la región y, además, quedó con la prohibición de ingresar al país durante un año.

"Él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa", declaró la fiscal Paula Hott.

Según explicó, el Ministerio Público buscó "proponer ciertas condiciones" que permitieran retribuir el delito. "Lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza", informó.

"El pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)", sentenció Hott.

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

