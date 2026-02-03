Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es - Chilevisión

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

Gonzalo Valenzuela rompió el silencio luego de que fuera visto con una misteriosa mujer en la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso, tras su quiebre matrimonial con Kika Silva.

La semana pasada Adriana Barrientos reveló en Zona de Estrellas que el actor fue visto en un restaurante, paseando junto a una rubia.

“¿Vieron que a Gonzalo Valenzuela lo vieron anteayer en El Chiringuito de Zapallar? Con una rubia idéntica a la Kika Silva y una señora, ha puesto el grito en el cielo, no por la Kika Silva, puso el grito en el cielo porque estaban fumando cigarrillos”, lanzó.

Pero él salió al paso para aclarar la situación en sus redes sociales con un mensaje para su expareja en su cuenta de Instagram.

“Esta lo aclaro por respeto a Kika”, escribió en su publicación mencionado a su expareja.

El actor contó que efectivamente tuvo una salida con motivo de la celebración de su cumpleaños y reconoció que estaba en compañía de una mujer.

“El día de mi cumpleaños. Me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA... seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera en la terraza del restaurante”, aseguró.

En esa línea, Gonzalo Valenzuela reveló la verdadera identidad de la mujer que lo acompañó, asegurando que se trataba de la misma Kika Silva: “ES ELLA. La de la última foto. Gracias”.

Valenzuela aclaró salida tras separación con Kika Silva