Nueva regla en la final de Fiebre de Baile: Así se elegirá al ganador este miércoles - Chilevisión

Este miércoles 4 de febrero se realizará en el Movistar Arena de Santiago la esperada gran final del programa de baile de Chilevisión. Conoce aquí cómo se elegirá al o a la mejor de la primera temporada.

La noche de este lunes, Diana Bolocco acabó con el misterio y entregó detalles exclusivos de la gran final de Fiebre de Baile que este miércoles se realizará en el Movistar Arena de Santiago.

En la última semana del programa que ha sido sensación entre la audiencia y en redes sociales, la animadora dio un impulso extra de energía a los participantes al dar a conocer cómo se elegirá al ganador y ganadora, y al anunciar el millonario premio.

Así se elegirá al ganador o ganadora de Fiebre de Baile

Según informó al principio del capítulo, tanto ayer como hoy martes habrá una regla excepcional: El jurado tendrá un papel clave para elegir a los seis finalistas que llegarán al recinto de Parque O'Higgins.

¿De qué se trata? El público no podrá salvar a su favorito y, en cambio, Edymar Acevedo, Raquel Argandoña, Vasco Moulián y los Power Peralta votarán para eliminar al bailarín o bailarina que obtenga el promedio más bajo.

La buena noticia es que los espectadores tendrán la decisión final, y es que el público será el gran protagonista de este miércoles, puesto que el ganador o ganadora de esta temporada será elegido por votación popular.

El premio de la primera temporada de Fiebre de Baile

Diana Bolocco anunció también los atractivos premios que el ganador o la ganadora se llevarán esta primera temporada de Fiebre de Baile.

Quien se corone como el mejor bailarín o bailarina se llevará un suculento premio de $20 millones, además de una experiencia Masai Travel todo pagado más un acompañante en un lugar increíble del mundo.