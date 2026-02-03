 VIDEO | “Hay que andar detrás de las personas”: La ingrata y esencial labor de los salvavidas en playas - Chilevisión
03/02/2026 09:59

VIDEO | “Hay que andar detrás de las personas”: La ingrata y esencial labor de los salvavidas en playas

Cuando llega el verano el trabajo de los salvavidas se vuelve demandante y necesario, sin embargo, muchas veces deben encargarse de tareas que no les corresponden.

Publicado por Lisette Pérez

La labor principal de los salvavidas es garantizar la seguridad de todos en la playa, dedicándose al rescate, prevención de accidentes y vigilancia, sin embargo, en ocasiones se ocupan de fiscalizar, trabajo que le corresponde a la autoridad marítima.

En temporada de verano las playas suelen ser el destino ideal para los turistas, por lo que aumenta la demanda de estos socorristas en las costas y se ven obligados no sólo resguardar la seguridad en el mar, si no que también deben hacer cumplir las leyes.

La ingrata labor de los salvavidas

El alto flujo de gente requiere la presencia de los salvavidas para que vigilen que no se produzcan accidentes, pero esto se ve entorpecido debido a que también tienen que lidiar con la irresponsabilidad de las personas.

No es su deber, pero se preocupan de mantener la limpieza de la playa, recordar las leyes que rigen en el borde costero y llamar la atención a quienes no las cumplen, que son algunos ejemplos del trabajo extra que realizan.

Al respecto, el exsalvavidas encargado del sector 4 Reñaca, Nelson Tapia, sostuvo que "hay que andar detras de las perosnas que fuman, que andan bebiendo o fumando marihuana".

Los salvavidas no dan abasto

Los salvavidas sienten un compromiso por mantener la buena convivencia y que no se generen problemas, pero esto muchas veces los distrae de dedicarse a su labor original.

Miguel Ángel Salas, salvavidas del sector 5 de Reñaca, asegura que muchas veces tienen que incluso detener peleas en la costa. "No podemos dejar esto botado. Somos 3 y no damos abasto". 

El llamado a la ciudadanía es a respetar el trabajo que realizan estos guardianes de las playas, y colaborar con la conviviencia responsable por el bien y la seguridad de todos.

