Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026 - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social y el Sence otorga distintos aportes económicos a mujeres trabajadoras, dueñas de casa y pensionadas. Revisa a cuáles puedes optar este mes.

En todo el país, las mujeres pueden optar a distintos bonos otorgados por el Sence y el Instituto de Previsión Social. Estos aportes económicos son otorgados para mejorar los ingresos de ellas.

A continuación, encontrarás cinco beneficios económicos que podrás recibir en febrero si ya postulaste. Si no han hecho el trámite, te mostramos los requisitos para obtenerlos.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El Subsidio al Empleo Joven es un aporte económico cuyo objetivo es mejorar los ingresos de trabajadoras y trabajadores jóvenes. Los requisitos para obtenerlo son:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses

Pertenecer al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH)

Si tu contrato se rige por el Código del Trabajo (dependiente), puedes elegir la opción de pago mensual. En ese caso, podrás recibirlo en febrero. Más información en el sitio web de Chile Atiende.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte monetario dirigido a mujeres trabajadoras y jefas de hogar. Para obtener este beneficio debes:

Tener entre 25 y 59 años

Pertenecer al 40% de menores ingresos según el RSH

Ser trabajadora dependiente o independiente

El monto otorgado varía dependiendo de tu renta. Puedes escoger un pago anual, o uno mensual en el que podrás recibir hasta $44.157 si tu renta mensual es igual o inferior a $294.377. Si postulas en febrero, el primer pago sería en junio. Más información acá.

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

El Bono Dueña de Casa es una ayuda económica mensual para quienes son parte de Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Es un aporte para los que participan de sus programas.

Por lo que no es postulable y se paga durante solo dos años dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial. Para conocer más, revisa el sitio web de Chile Atiende.

Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega dinero por cada carga familiar reconocida a:

Trabajadores dependientes e independientes

Pensionadas y pensionados

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también podrán obtener el aporte a través de la Asignación Maternal.

En caso de ser dependiente, tu empleador debe pagar el monto todos los meses junto a tu sueldo. Si eres pensionada el IPS o la AFP te pagará de manera mensual junto a tu pensión.

Los montos entregados por familia dependerán de sus ingresos y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales. Más información acá.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte para mujeres jubiladas con el fin de mejorar sus pensiones. El beneficio comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento de cada hijo y corresponde al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.

Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se utiliza como referencia el sueldo mínimo vigente a esa fecha, que era de $165.000. Si nació después, se considera el que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

En el caso de las mujeres cuyos hijos o hijas nacieron entre mayo y diciembre de 2025, la rentabilidad se calcula sobre el sueldo mínimo vigente de $529.000. De este modo, el monto base alcanza los $952.200.

Para consultar si recibirás la bonificación puedes revisar el sitio web de Chile Atiende acá.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

En febrero, la PGU aumentará a $231.732 para mayores de 65 años y en $250.275 para mayores de 82 años, de acuerdo a la variación del IPC. Además se otorgarán dos beneficios adicionales:

Beneficio por Años Cotizados:

Es un aporte mensual automático adicional en UF a los hombres y mujeres pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida.

En el caso de las mujeres, deben contar con un mínimo de 120 meses de cotizaciones reconocidas por ley (10 años).

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Consiste en un apoyo en UF destinado a complementar la pensión de las mujeres de 65 años o más, jubiladas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Puedes consultar si eres beneficiaria de alguno de estos beneficios acá.