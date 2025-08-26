Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven - Chilevisión

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.
Este jueves 28 de agosto está programado el pago del Subsidio al Empleo Joven, el cual es un beneficio estatal que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Este beneficio es otorgado tanto a trabajadores dependientes como independientes que cumplan algunos requisitos, pertenezcan al 40% de menores ingresos y el dinero puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.
A través del sitio del Sence puedes revisar si cumples con los requisitos para postular al Subsidio al Empleo Joven.
Los requisitos para postular el Subsidio al Empleo Joven son:
Una vez realizada la postulación en caso de cumplir con los requisitos, para recibir el pago deberás:
El pago anual del Subsidio al Empleo Joven 2025 se realizará el 28 de agosto.
Respecto al pago mensual, este se realiza el último día hábil de cada mes, con excepción de septiembre y diciembre, meses en los que este se adelanta.
El pago mensual se realiza con un desfase de tres meses, por lo que el pago de julio se calcula en base a la renta percibida en abril, por ejemplo.
Es importante considerar que optar por los adelantos mensuales puede requerir la devolución de dineros recibidos en exceso producto del cálculo anual del Subsidio al Empleo Joven.