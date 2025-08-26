Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven - Chilevisión

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

Este jueves 28 de agosto está programado el pago del Subsidio al Empleo Joven, el cual es un beneficio estatal que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Este beneficio es otorgado tanto a trabajadores dependientes como independientes que cumplan algunos requisitos, pertenezcan al 40% de menores ingresos y el dinero puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.

Consulta con tu RUT si puedes acceder al Subsidio al Empleo Joven

A través del sitio del Sence puedes revisar si cumples con los requisitos para postular al Subsidio al Empleo Joven.

¿Cuáles son los requisitos al Subsidio al Empleo Joven?

Los requisitos para postular el Subsidio al Empleo Joven son:

Tener entre 18 y 25 años .

. Estar trabajando de manera dependiente o independiente .

. Pertenecer al 40% más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

(según Registro Social de Hogares). Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Una vez realizada la postulación en caso de cumplir con los requisitos, para recibir el pago deberás:

Recibir una renta bruta anual (2025) inferior a $7.948.180 en el caso del pago anual o percibir una renta bruta mensual (2025) inferior a $662.348 si optas por los pagos mensuales.

o percibir una renta bruta mensual (2025) inferior a $662.348 si optas por los pagos mensuales. Tener las cotizaciones al día .

. No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

o empresa con aporte estatal superior al 50%. Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

en caso de tener 21 años o más. No ser beneficiario o beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

para el periodo de renta procesado. Emitir boletas de honorario y realizar el proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII) si eres trabajador o trabajadora independiente.

¿Cuáles son las fechas al Subsidio al Empleo Joven?

El pago anual del Subsidio al Empleo Joven 2025 se realizará el 28 de agosto.

Respecto al pago mensual, este se realiza el último día hábil de cada mes, con excepción de septiembre y diciembre, meses en los que este se adelanta.

El pago mensual se realiza con un desfase de tres meses, por lo que el pago de julio se calcula en base a la renta percibida en abril, por ejemplo.

Es importante considerar que optar por los adelantos mensuales puede requerir la devolución de dineros recibidos en exceso producto del cálculo anual del Subsidio al Empleo Joven.