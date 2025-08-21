 A días del pago anual de $678 mil: Así puedes postular al Subsidio al Empleo Joven - Chilevisión
21/08/2025 10:44

A días del pago anual de $678 mil: Así puedes postular al Subsidio al Empleo Joven

Este beneficio está destinado a jóvenes de entre los 18 a 24 años que cumplan con algunos requisitos y está próximo a ser pagado en su modalidad anual. Revisa los detalles a continuación.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Para el próximo jueves 28 de agosto está programado el pago del Subsidio al Empleo Joven, un beneficio estatal entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) a trabajadores hasta los 24 años.

Este beneficio es otorgado a trabajadores dependientes e independientes que pertenezcan al 40% de menores ingresos y que cumplan con una serie de requisitos.

Este pude ser entregado mediante pagos mensuales o un pago único de hasta $678.028, el cual corresponde al aporte monetario que se concretará en los próximos días.

Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven

El trámite para postular al Subsidio al Empleo Joven está disponible de manera completamente online y durante todo el año.

Para concretar la postulación, deberás:

  • Desde el sitio web de Sence.cl tienes que ingresar con tu Clave Única.
  • Una vez dentro, completar el formulario en pantalla y esperar su aprobación.

Requisitos para recibir el Subsidio al Empleo Joven

Para obtener el Subsidio al Empleo Joven, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
  • Trabajar de forma dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.
  • Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.
  • Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
  • Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
  • Tener cotizaciones al día.
  • No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
  • En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.

¿Cómo es el pago del Subsidio al Empleo Joven?

A la hora de realizar la postulación, los jóvenes deberán elegir entre la modalidad de pago mensual (hasta $44 mil mensuales) o anual (pago único de hasta $678 mil).

Cabe mencionar que, con la opción del pago mensual, el dinero se entregará con tres meses de desfase desde la postulación.

El monto del pago se calcula de manera proporcional a los ingresos y tiene un tope de renta mensual de $635.651 y anual correspondiente a $7.948.180. 

