Confirmado: IPS mantendrá el pago de la PGU a 13 mil pensionados tras error y ola de reclamos - Chilevisión

La institución salió al paso de los reclamos de beneficiarios por su requisito de residencia para el pago de la Pensión Garantiza Universal.

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó este miécoles que el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se mantendrá durante este mes para los pensionados que presentaron problemas con requisito de residencia.

Durante esta semana se dio a conocer un fallo administrativo por parte del IPS, donde al rededor de 13 mil beneficiarios denunciaron no haber recibido su pago, debido a un error que cambió la información de su residencia.

Dea cuerdo a lo indicado por la entidad, la norma establece que "si una persona permanece fuera de Chile por un lapso superior a 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario, se debe extinguir el beneficio de la PGU". Por ello,explican, el IPS "está obligado a enviar las notificaciones correspondientes a partir de la información de entradas y salidas provista por los organismos competentes".

IPS responde

El IPS informó a través de un comunicado que el pago se efectuará de igual manera durante este mes para los beneficiados afectados.

Esto, mientras se realiza una investigación junto a la PDI: "Hemos tomado conocimiento de que algunas personas notificadas han planteado que no han incumplido el requisito de residencia".

Es por esto que "se ha decidido mantener el pago de estos beneficios en tanto se lleva a cabo una nueva revisión en conjunto con dichas instituciones. Este proceso se hará de manera interna, para facilitar la atención a las personas usuarias".

Junto a esto, precisaron que "a las personas se les informará a través de notificaciones y de los canales de atención del IPS".

La entidad explicó que se hizo una revisón anual, donde se verifica que los pensionados cumplan con todos los requisitos legales para seguir recibiendo el pago, y que bajo ese contexto fueron enviadas las cartas de suspensión.

De esta manera, reconocieron que algunas de las personas notificadas no han incumplido el requisito de residencia, por lo que se realizará una segunda revisión con las autoridades correspondientes: "La institución garantiza que ninguna persona que cumpla todos los requisitos dejará de contar con su PGU".

Finalmente, dieron tranquilidad a las personas que tienen acceso a este beneficio, prometiendo que sus pagos serán vigentes mientras se hace la investigación sobre sus antecedentes de residencia.