IPS entrega $22 mil sin postulación: Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar 2026 - Chilevisión

13/01/2026 11:20

IPS entrega $22 mil sin postulación: Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar 2026

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder de forma automática al beneficio si cumplen con ciertos requisitos. Revisa los detalles del monto y cómo saber si te corresponde.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.

Este benficio se entrega de manera automática y sin postulaciones, solo es necesario cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares. 

Montos y pago del Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático entrega un monto de $22.007 en 2026 por cada carga acreditada. Esta cifra se puede duplicar a $44.014 en caso de que el causante sea una persona con discapacidad, según indica la Superintendencia de Seguridad Social. 

El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la modalidad prescencial en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Requisitos para acceder 

Para ser beneficiario de este subsidio, el menor debe cumplir con los siguientes criterios:

  • Edad: Ser menor de 18 años.
  • Salud: Niños y niñas hasta los 8 años deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
  • Educación: Mayores de 6 años deben acreditar ser estudiantes regulares de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, excepto en casos de discapacidad.
  • Situación socioeconómica: Pertenecer al 40% más vulnerable según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hgares (RSH).

Consulta con tu RUT si recibes el SUF

Para saber si eres beneficiaria del aporte Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio, hacinedo click a continuación:

