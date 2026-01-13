IPS entrega $22 mil sin postulación: Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar 2026 - Chilevisión

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder de forma automática al beneficio si cumplen con ciertos requisitos. Revisa los detalles del monto y cómo saber si te corresponde.

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.

Este benficio se entrega de manera automática y sin postulaciones, solo es necesario cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares.

Montos y pago del Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático entrega un monto de $22.007 en 2026 por cada carga acreditada. Esta cifra se puede duplicar a $44.014 en caso de que el causante sea una persona con discapacidad, según indica la Superintendencia de Seguridad Social.

El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la modalidad prescencial en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.

Requisitos para acceder

Para ser beneficiario de este subsidio, el menor debe cumplir con los siguientes criterios:

Edad: Ser menor de 18 años.

participar en los programas de salud establecidos por el Salud: Niños y niñas hasta los 8 años debenestablecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Educación: Mayores de 6 años deben acreditar ser estudiantes regulares de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes , en establecimientos del Estado o reconocidos por este, excepto en casos de discapacidad.

Situación socioeconómica: Pertenecer al 40% más vulnerable según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hgares (RSH).

Consulta con tu RUT si recibes el SUF

Consulta con tu RUT si recibes el SUF