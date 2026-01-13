IPS entrega $22 mil sin postulación: Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar 2026 - Chilevisión

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pueden acceder de forma automática al beneficio si cumplen con ciertos requisitos. Revisa los detalles del monto y cómo saber si te corresponde.
El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.
Este benficio se entrega de manera automática y sin postulaciones, solo es necesario cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares.
El Subsidio Familiar Automático entrega un monto de $22.007 en 2026 por cada carga acreditada. Esta cifra se puede duplicar a $44.014 en caso de que el causante sea una persona con discapacidad, según indica la Superintendencia de Seguridad Social.
El pago lo realiza el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la modalidad prescencial en sucursales de BancoEstado o centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes.
Para ser beneficiario de este subsidio, el menor debe cumplir con los siguientes criterios:
Para saber si eres beneficiaria del aporte Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio, hacinedo click a continuación: