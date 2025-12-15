PGU aumentará su alcance en 2026: Estos son los requisitos para recibir los $250 mil - Chilevisión

Pero a partir de septiembre de 2026, el beneficio de la PGU se extenderá a las personas que tengan 75 años o más.
El aumento para los beneficiados pasó de $224.000 a $250.000 y se realizará de forma gradual según el grupo etario de los adultos mayores que reciban la pensión.
En septiembre pasado se dio inicio al pago del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el que se extenderá a un nuevo grupo este 2026 como parte del aumento gradual.
El aumento pasó de $224.000 a $250.000 y el primer grupo que se vio beneficiado fueron los adultos mayores de 82 años o más.
Para recibir la Pensión Garantizada Universal hay que cumplir con los siguientes requisitos:
Puedes saber si te corresponde la Pensión Garantizada Universal a través del sitio de ChileAtiende.
Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con los datos que te pide a continuación:
El Instituto de Previsión Social ofrece las siguientes opciones para solicitar la PGU: