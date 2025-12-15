 PGU aumentará su alcance en 2026: Estos son los requisitos para recibir los $250 mil - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo apagón afecta a Santiago: Más de 57 mil clientes se encuentran sin energía Del discurso al llamado con Boric: Expertos analizaron lenguaje no verbal de Kast tras elección Emergencia en San Pedro: Incendio forestal corta Ruta 66 y obliga llamado a evacuar ¿Te fijaste? El gesto de Kast al ser consultado si vivirá o no en La Moneda al asumir la presidencia Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/12/2025 15:07

PGU aumentará su alcance en 2026: Estos son los requisitos para recibir los $250 mil

El aumento para los beneficiados pasó de $224.000 a $250.000 y se realizará de forma gradual según el grupo etario de los adultos mayores que reciban la pensión.

Publicado por Fernanda Valdenegro

En septiembre pasado se dio inicio al pago del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el que se extenderá a un nuevo grupo este 2026 como parte del aumento gradual. 

 El aumento pasó de $224.000 a $250.000 y el primer grupo que se vio beneficiado fueron los adultos mayores de 82 años o más.

Pero a partir de septiembre de 2026, el beneficio de la PGU se extenderá a las personas que tengan 75 años o más.

Requisitos para recibir la PGU

Para recibir la Pensión Garantizada Universal hay que cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser beneficiario de una pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia.
  • Tener 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025.
  • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS).
  • Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación).
  • Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

Puedes saber si te corresponde la Pensión Garantizada Universal a través del sitio de ChileAtiende.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con los datos que te pide a continuación:

¿Cómo se solicita la PGU?

El Instituto de Previsión Social ofrece las siguientes opciones para solicitar la PGU:

  • En sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.
  • Por Internet: en www.chileatiende.cl con ClaveÚnica. También por Videoatención en ese mismo sitio, en este caso sin necesidad de ClaveÚnica.
  • En el municipio, AFP o compañías de seguros (si se está afiliado a una de esas entidades).
Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Lo último

Lo más visto

“El que se mete con Venezuela...”: Nicolás Maduro amenaza a Kast y anuncia plan para retorno de compatriotas

El líder del régimen chavista en Venezuela ocupó su tribuna en el programa Con Maduro + para analizar los resultados de los comicios en Chile. Allí, se refirió en duros términos al presidente electo y al presidente en ejercicio.

15/12/2025

Masivo apagón afecta a Santiago: Más de 57 mil clientes se encuentran sin energía

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 57 mil clientes se encuentran sin energía en la capital.

15/12/2025

¿Te fijaste? El gesto de Kast al ser consultado si vivirá o no en La Moneda al asumir la presidencia

En medio de especulaciones sobre la posibilidad de que el palacio de gobierno se convierta en la nueva residencia presidencial, José Antonio Kast contestó con un pequeño gesto en un punto de prensa.

15/12/2025

Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast?

Una joven saltó la valla papal dispuesta en el palacio de gobierno y puso un lienzo negro en el suelo. Su acción fue rápidamente interrumpida por personal de Carabineros que la detuvo en el lugar.

15/12/2025