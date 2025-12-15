PGU aumentará su alcance en 2026: Estos son los requisitos para recibir los $250 mil - Chilevisión

El aumento para los beneficiados pasó de $224.000 a $250.000 y se realizará de forma gradual según el grupo etario de los adultos mayores que reciban la pensión.

En septiembre pasado se dio inicio al pago del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el que se extenderá a un nuevo grupo este 2026 como parte del aumento gradual.

El aumento pasó de $224.000 a $250.000 y el primer grupo que se vio beneficiado fueron los adultos mayores de 82 años o más.

Pero a partir de septiembre de 2026, el beneficio de la PGU se extenderá a las personas que tengan 75 años o más.

Requisitos para recibir la PGU

Para recibir la Pensión Garantizada Universal hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser beneficiario de una pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia.

Tener 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS).

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación).

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

Puedes saber si te corresponde la Pensión Garantizada Universal a través del sitio de ChileAtiende.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con los datos que te pide a continuación:

¿Cómo se solicita la PGU?

El Instituto de Previsión Social ofrece las siguientes opciones para solicitar la PGU: