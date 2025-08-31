PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados - Chilevisión

Como parte del proceso de implementación, el aumento en el monto del beneficio se aplicará inicialmente a un grupo etario definido y, de manera progresiva, se irá extendiendo al resto de los pensionados.
Ya queda poco para que la Pensión Garantizada Universal (PGU) incremente el monto que reciben sus beneficiarios.
Con la reforma previsional aprobada, el aporte estatal pasará de $224 mil a $250 mil, aunque no todos verán reflejado el alza de inmediato. El ajuste se aplicará de manera gradual, dependiendo de la edad de cada pensionado.
Los primeros en recibir el monto aumentado a $250 mil de la PGU serán los adultos mayores de 82 años o más.