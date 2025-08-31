PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados - Chilevisión

Desde este lunes 1 de septiembre de 2025 comenzará a aplicarse la medida, es decir, a partir de la pensión correspondiente a ese mes que será entregada en los próximos días.

El monto de la PGU irá ampliándose a más personas en los próximos dos años. A partir de septiembre de 2026, los $250 mil llegarán a las personas de 75 años o más.

Lo mismo ocurrirá en septiembre de 2027, cuando el monto aumentado llegue también a las personas de 65 años o más.

Requisito para el nuevo grupo de acceso a la PGU

Para realizar la solicitud de acceso a la PGU y recibir su monto completo, las personas deben cumplir con una serie de requisitos.

Ser beneficiario de una pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia.

Tener 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS)

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación)

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

De igual manera, previo a realizar la solicitud, estas personas deben contar con su Registro Social de Hogares completo.

Por su parte, desde el IPS explicaron que “el grupo acotado de personas de 82 años y más con beneficios de reparación o pensiones de gracia que, debido a su bajo monto de pensión, ya recibe un complemento de la PGU, no necesita hacer una solicitud”.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

ChileAtiende puso a disposición el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, una plataforma que permite a las personas saber si les corresponde la Pensión Garantizada Universal.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con tus datos (RUN o fecha de nacimiento):