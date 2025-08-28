¿Te corresponde? Adultos mayores de estas edades recibirán monto aumentado de la PGU desde la próxima semana - Chilevisión

En la línea de los cambios graduales del proyecto, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de un rango etario específico y en el futuro seguirá ampliándose a más gente.
El aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales cambios que entrará en vigencia tras la aprobación de la reforma previsional a comienzos de año.
Este aporte económico subirá desde $224 mil a $250 mil en apenas unos días más, pero no llegará a todos por igual.
En la línea de los cambios graduales del proyecto, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de un rango etario específico y en el futuro seguirá ampliándose a más gente.
Los primeros en recibir el monto aumentado a $250 mil de la PGU serán los adultos mayores de 82 años o más.
¿Desde cuándo? Desde el 1 de septiembre de 2025, vale decir, a partir de la pensión de ese mes que se entregará en apenas unos días más.
El monto de la PGU irá ampliándose a más personas en los próximos dos años. A partir de septiembre de 2026, los $250 mil llegarán a las personas de 75 años o más.
Lo mismo ocurrirá en septiembre de 2027, cuando el monto aumentado también llegue a las personas de 65 años o más.
A continuación, conoce cuáles son los requisitos específicos para acceder a la Pensión Garantizada Universal:
ChileAtiende puso a disposición el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, una plataforma que permite a las personas saber si les corresponde la Pensión Garantizada Universal.
Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá —o pinchando la foto de abajo— y completar con tus datos (RUN o fecha de nacimiento):