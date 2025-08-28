¿Te corresponde? Adultos mayores de estas edades recibirán monto aumentado de la PGU desde la próxima semana - Chilevisión

En la línea de los cambios graduales del proyecto, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de un rango etario específico y en el futuro seguirá ampliándose a más gente.

El aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales cambios que entrará en vigencia tras la aprobación de la reforma previsional a comienzos de año.

Este aporte económico subirá desde $224 mil a $250 mil en apenas unos días más, pero no llegará a todos por igual.

En la línea de los cambios graduales del proyecto, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de un rango etario específico y en el futuro seguirá ampliándose a más gente.

Quiénes reciben el monto aumentado de $250 mil de PGU a partir de la próxima semana

Los primeros en recibir el monto aumentado a $250 mil de la PGU serán los adultos mayores de 82 años o más.

¿Desde cuándo? Desde el 1 de septiembre de 2025, vale decir, a partir de la pensión de ese mes que se entregará en apenas unos días más.

El monto de la PGU irá ampliándose a más personas en los próximos dos años. A partir de septiembre de 2026, los $250 mil llegarán a las personas de 75 años o más.

Lo mismo ocurrirá en septiembre de 2027, cuando el monto aumentado también llegue a las personas de 65 años o más.

Requisitos para acceder a la PGU

A continuación, conoce cuáles son los requisitos específicos para acceder a la Pensión Garantizada Universal:

Tener 65 años o más. De todas formas, para agilizar el proceso, se puede hacer la solicitud a partir de 64 años y 9 meses de edad.

No ser parte de un grupo familiar que integre el 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años. Junto con ello, haber residido al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

Tener una pensión base menor a $1.210.828 pesos.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

ChileAtiende puso a disposición el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, una plataforma que permite a las personas saber si les corresponde la Pensión Garantizada Universal.

