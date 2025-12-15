 Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric tras reunión con Kast: “Siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile” “Fue muy positiva”: José Antonio Kast valoró reunión con Pdte. Boric en La Moneda Joven fue detenida por Carabineros tras manifestarse frente a La Moneda durante visita de Kast ¿Kaiser, Parisi y Matthei como ministros? Qué han dicho los excandidatos sobre llegar al gobierno de Kast ¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del presidente electo que deberá votar los proyectos de su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/12/2025 11:46

Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Tras su triunfo en los comicios del domingo, el presidente electo comenzó afinar el diseño de su gabinete para asumir en La Moneda en marzo próximo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, comicios en los que José Antonio Kast cosechó una victoria ante Jeannette Jara y se convirtió en el nuvo presidente electo.

En Contigo en la Mañana, el analista político Juan Diego Montalva analizó cómo sería una posible conformación del gabinete y qué nombres ocuparían las carteras estratégicas.

Cabe recordar que Kast asumirá la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo de 2026.

Kast afina su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Según El Mercurio, uno de los nombres más cercanos al presidente electo es el columnista Cristián Valenzuela, quien sería una carta sondeada para asumir como jefe del equipo de asesores del Segundo Piso de La Moneda.

Además de ellos, figuran en el listado:

  • Ministro de Relaciones Exteriores/Canciller: Darío Paya

  • Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Claudio Alvarado

  • Hacienda: José Luis Daza

  • Economía: Jorge Quiroz (triministro con Energía y Minería) o Bernardo Fontaine

  • Ministerio Secretaría General de Gobierno (Vocera) o Ministerio de la Mujer: Mara Sedini

  • Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf

  • Obras Públicas: Martín Arrau

  • Vivienda: Iván Poduje

  • Defensa: Johannes Kaiser

El Mercurio coloca a Alejandro Irarrázaval como el "gerente general" de la futura administración Kast y quien estaría hoy sondeando distintos nombres para cada ministerio.

Además de ellos, el listado incluye figuras de su círculo como Carmen Soza, directora del think tank Ideas Republicanas, la asesora Carolina Araya, el senador electo Arturo Squella o incluso la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Vendedor de flores es detenido por violar a hombre en cementerio de Talcahuano

El presunto autor del delito fue detenido en situación de flagrancia y se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva.

15/12/2025

“Martes de pololeo”: La terapia de Kast y su esposa que se convirtió en trend de TikTok

Los videos llevan más de dos semanas en tendencia. En ellos, las personas anhelan una relación estable como la del presidente electo y su esposa, quien compartió sus "martes de pololeo" en Instagram. Esta es la historia detrás.

15/12/2025

¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del presidente electo que deberá votar los proyectos de su padre

José Antonio Kast Adriasola —hijo del presidente electo— obtuvo un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 10.

15/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025