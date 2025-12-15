Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026 - Chilevisión

Tras su triunfo en los comicios del domingo, el presidente electo comenzó afinar el diseño de su gabinete para asumir en La Moneda en marzo próximo.

Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, comicios en los que José Antonio Kast cosechó una victoria ante Jeannette Jara y se convirtió en el nuvo presidente electo.

En Contigo en la Mañana, el analista político Juan Diego Montalva analizó cómo sería una posible conformación del gabinete y qué nombres ocuparían las carteras estratégicas.

Cabe recordar que Kast asumirá la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo de 2026.

Kast afina su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Según El Mercurio, uno de los nombres más cercanos al presidente electo es el columnista Cristián Valenzuela, quien sería una carta sondeada para asumir como jefe del equipo de asesores del Segundo Piso de La Moneda.

Además de ellos, figuran en el listado:

Ministro de Relaciones Exteriores/Canciller: Darío Paya

Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Claudio Alvarado

Hacienda: José Luis Daza

Economía: Jorge Quiroz (triministro con Energía y Minería) o Bernardo Fontaine

Ministerio Secretaría General de Gobierno (Vocera) o Ministerio de la Mujer: Mara Sedini

Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf

Obras Públicas: Martín Arrau

Vivienda: Iván Poduje

Defensa: Johannes Kaiser

El Mercurio coloca a Alejandro Irarrázaval como el "gerente general" de la futura administración Kast y quien estaría hoy sondeando distintos nombres para cada ministerio.

Además de ellos, el listado incluye figuras de su círculo como Carmen Soza, directora del think tank Ideas Republicanas, la asesora Carolina Araya, el senador electo Arturo Squella o incluso la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.