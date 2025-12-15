 Pdte. Boric tras reunión con Kast: “Siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile” - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric tras reunión con Kast: “Siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile” “Fue muy positiva”: José Antonio Kast valoró reunión con Pdte. Boric en La Moneda ¿Kaiser, Parisi y Matthei como ministros? Qué han dicho los excandidatos sobre llegar al gobierno de Kast ¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del presidente electo que deberá votar los proyectos de su padre VIDEO | Con saludo y apretón de manos: Presidente Boric recibió en La Moneda a José Antonio Kast
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
15/12/2025 14:28

Pdte. Boric tras reunión con Kast: “Siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile”

El encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast ocurrió en La Moneda, se extendió por más de dos horas y contó con la presencia de ministros y asesores.

Publicado por CHV Noticias

Hace pocos minutos finalizó la reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el mandatario electo José Antonio Kast, quien se impuso en las Elecciones 2025 llevadas a cabo el domingo.

El encuentro ocurrió en La Moneda, se extendió por dos horas y contó con la participación de parte del círculo cercano de ambos. Por el del jefe de Estado estuvieron, por ejemplo, los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, mientras que por Kast algunos de sus asesores.  

El balance del pdte. Boric tras la reunión con Kast

Tras la reunión, el presidente Gabriel Boric entregó unas breves declaraciones en las que destacó el tono y dio detalles de cómo ocurrirá el cambio de administración en marzo. 

"Los ministros han conversado con los colaboradores del presidente electo para facilitar el proceso de traspaso de mando", indicó el presidente Boric, señalando además que dicho trámite estará a cargo del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

En ese sentido, reveló que cuando Kast defina su gabinete, "se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para hacer un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponda".

Sin profundizar en detalle en los temas tratados en la conversación, Boric sí elogió el tono con el que se dio el diálogo. "Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos", añadió.

En lo que respecta a su rol personal, el mandatario sostuvo que "después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Vendedor de flores es detenido por violar a hombre en cementerio de Talcahuano

El presunto autor del delito fue detenido en situación de flagrancia y se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva.

15/12/2025

“Martes de pololeo”: La terapia de Kast y su esposa que se convirtió en trend de TikTok

Los videos llevan más de dos semanas en tendencia. En ellos, las personas anhelan una relación estable como la del presidente electo y su esposa, quien compartió sus "martes de pololeo" en Instagram. Esta es la historia detrás.

15/12/2025

¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del presidente electo que deberá votar los proyectos de su padre

José Antonio Kast Adriasola —hijo del presidente electo— obtuvo un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 10.

15/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025
Publicidad