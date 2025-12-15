Pdte. Boric tras reunión con Kast: “Siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile” - Chilevisión

Hace pocos minutos finalizó la reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el mandatario electo José Antonio Kast, quien se impuso en las Elecciones 2025 llevadas a cabo el domingo.

El encuentro ocurrió en La Moneda, se extendió por dos horas y contó con la participación de parte del círculo cercano de ambos. Por el del jefe de Estado estuvieron, por ejemplo, los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, mientras que por Kast algunos de sus asesores.

El balance del pdte. Boric tras la reunión con Kast

Tras la reunión, el presidente Gabriel Boric entregó unas breves declaraciones en las que destacó el tono y dio detalles de cómo ocurrirá el cambio de administración en marzo.

"Los ministros han conversado con los colaboradores del presidente electo para facilitar el proceso de traspaso de mando", indicó el presidente Boric, señalando además que dicho trámite estará a cargo del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

En ese sentido, reveló que cuando Kast defina su gabinete, "se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para hacer un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponda".

Sin profundizar en detalle en los temas tratados en la conversación, Boric sí elogió el tono con el que se dio el diálogo. "Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos", añadió.

En lo que respecta a su rol personal, el mandatario sostuvo que "después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile".