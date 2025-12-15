La influencer contó que no estará esta noche en el regreso del icónico espacio del estelar y se tomó una pausa producto de una complicación médica que la alejó de la pista de baile.

Este lunes 15 de diciembre se vivirá el esperado regreso del aquadance a Fiebre de Baile, pero habrá una famosa que no podrá estar presenta en la pista.

Se trata de Carlyn Romero, quien confirmó en sus redes sociales que no podrá competir en la incónica prueba del estelar de baile.

En las últimas semanas varios participantes han tenido que dar un paso al costado o poner en pausa su participación debido a diferentes complicaciones como el caso de Raquel Castilo, Dani Castro o Esteban Paredes.

El lamento de Carlyn Romero

La semana pasada, Carlyn Romero reveló que tuvo una dolencia en su rodilla por lo que recurrió a un recinto médico y le dieron reposo.

Al parecer el problema se extendió en los días siguientes y eso le impide estar esta noche en Fiebre de Baile, noticia que la dejó muy triste.

“Hoy no bailo aquadance... Y sí… duele. Duele pausar cuando el corazón quiere volar, cuando una quiere demostrarse que puede, que ha crecido, que está lista. Yo quería estar ahí, bailando, disfrutando, haciéndome orgullosa a mí y a mi mamá”, escribió en su Instagram.

La influencer contó que su cuerpo le pidió una pausa “y aunque mi alma quería bailar, aprendí a escuchar. No es fácil frenar cuando estás cumpliendo un sueño, cuando quieres darlo todo, cuando sientes que por fin estás avanzando”.

“No bailo hoy, pero sigo en pie. Con fe, con paciencia y con el corazón intacto. Esto también es parte de mi danza”, reflexionó finalmente.