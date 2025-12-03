 Emergencia dejó a Esteban Paredes fuera de Fiebre de Baile: Sufrió complejo problema de salud - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025 Jara califica de “excepción” megatoma de San Antonio: “Desalojar a 10 mil familias es una irresponsabilidad” “Tiene su tiempo, responda”: Discusión por gasto fiscal sacó chispas entre Kast y Jara en debate Archi Jeannette Jara por migración irregular: “No podemos regularizar a gente que entró por la ventana” “Tú te jodes a la gente”: Así fue el emplazamiento de Jara a Kast en debate Archi
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/12/2025 10:18

Emergencia dejó a Esteban Paredes fuera de Fiebre de Baile: Sufrió complejo problema de salud

El exfutbolista debía competir en la noche de homenaje a artistas chilenos, pero fue el gran ausente del episodio debido a una complicación médica que lo obligó a ir a un recinto asistencial.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El último capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado por emotivas presentaciones pero también por la ausencia de Esteban Paredes, cuyo estado de salud causó gran preocupación.

El exfutbolista de Colo Colo tenía que presentarse en la noche de homenaje a artistas chilenos, pero sufrió una complicación de último minuto y no pudo realizar su baile.

Fue Diana Bolocco quien realizó el anuncio al incio del programa, detallando que el otrora goleador tuvo que acudir a un recinto médico por atención. 

El estado de salud de Esteban Paredes

La animadora entregó detalles del estado de saludo de Esteban Paredes y transparentó que “sabemos que hay mucha preocupación respecto de la situación de nuestro capitán y les quiero contar que hoy debiésemos haber tenido a cinco participantes bailando. Esteban Paredes debiese estar en la competencia de hoy”. 

Al respecto, informó que el exfutbolista sufrió problema de presión la tarde del martes, por lo que tuvo que acudir por ayuda médica y pasar por alto su show en Fiebre de Baile. 

“Nuestro querido capitán lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto fue trasladado a un centro de salud, está estable, está bien pero el alza de presión le impide bailar esta noche”, explicó Diana Bolocco. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EN VIVO | Sigue acá el debate Archi: El penúltimo cara a cara de Jeannette Jara y José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025