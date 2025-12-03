Emergencia dejó a Esteban Paredes fuera de Fiebre de Baile: Sufrió complejo problema de salud - Chilevisión

El exfutbolista debía competir en la noche de homenaje a artistas chilenos, pero fue el gran ausente del episodio debido a una complicación médica que lo obligó a ir a un recinto asistencial.

El último capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado por emotivas presentaciones pero también por la ausencia de Esteban Paredes, cuyo estado de salud causó gran preocupación.

El exfutbolista de Colo Colo tenía que presentarse en la noche de homenaje a artistas chilenos, pero sufrió una complicación de último minuto y no pudo realizar su baile.

Fue Diana Bolocco quien realizó el anuncio al incio del programa, detallando que el otrora goleador tuvo que acudir a un recinto médico por atención.

El estado de salud de Esteban Paredes

La animadora entregó detalles del estado de saludo de Esteban Paredes y transparentó que “sabemos que hay mucha preocupación respecto de la situación de nuestro capitán y les quiero contar que hoy debiésemos haber tenido a cinco participantes bailando. Esteban Paredes debiese estar en la competencia de hoy”.

Al respecto, informó que el exfutbolista sufrió problema de presión la tarde del martes, por lo que tuvo que acudir por ayuda médica y pasar por alto su show en Fiebre de Baile.

“Nuestro querido capitán lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto fue trasladado a un centro de salud, está estable, está bien pero el alza de presión le impide bailar esta noche”, explicó Diana Bolocco.