 ¡Noche de infarto en Fiebre de Baile! Las parejas que compiten por salvarse y por la inmunidad
ChileVisión
03/12/2025 07:39

¡Noche de infarto en Fiebre de Baile! Las parejas que compiten por salvarse y por la inmunidad

Por primera vez en esta temporada la zona de inmunidad tendrá a dos participantes y la zona de riesgo a otros dos, lo que elevará al máximo la tensión entre los participantes.

Publicado por CHV Noticias

La competencia de Fiebre de Baile está de infarto y así lo demostró la última innovación en el programa, que para sorpresa de todos fue anunciada la noche del martes por Diana Bolocco.

En esta ocasión no serán seis los bailarines que pasan a la jornada de inmunidad y zona de riesgo, de manera extraordinaria, este miércoles serán dos parejas las que buscarán salvarse de la elimiestarán en dichas instancias.

Noche de infarto en Fiebre de Baile

"Sé que tal vez es una situación más injusta porque en otros programas hemos tenido más participantes, pero así son los programas en vivo", aclaró la conductora. Finalmente, estos son los participantes de hoy miércoles:

    • Buscan la inmunidad

        • Skarleth Labra
        • Francisco Reyes

    • Zona de riesgo

        • Claudio Valdivia
        • Camila Andrade

Dos participantes con cuadros de salud

El motivo detrás de la peculiar noche que se vivirá en el programa es que dos concursantes presentaron cuadros de salud. El primero, Esteban Paredes, sufrió un alza de presión que lo obligó a dejar la competencia por esta semana.

"Nuestro querido capitán lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto fue trasladado a un centro de salud, está estable, está bien pero el alza de presión le impide bailar esta noche", dijo Diana.

Daniela Castro, por su parte, sufrió una pérdida gestacional. "En la vida todo es una enseñanza y un aprendizaje. No sé cómo logré hacer todo lo que hice así, ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hipersensibilidad y me sorprende que aun así no me rendí", dijo en Instagram.

