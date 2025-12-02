"Había un mini yo que no vivió"; Dani Castro reveló el motivo detrás de su delicado estado de salud - Chilevisión

“Me sorprende que aun así no me rendí”, señaló Castro, quien compartió una emotiva reflexión tras este duro momento que está atravesando.

Este martes, Dani Castro estremeció a sus seguidores tras contar que sufrió una pérdida gestacional sin ella saberlo, siendo esa la razón por la cual tuvo complicaciones de salud durante los últimos días.

La participante de Fiebre de Baile había sufrido una descompensación que la llevó a que le detectaran anemia y fue ese diagnóstico el que permitió descubrir que había estado embarazada.

¿Qué le pasó a Dani Castro?

A través de su cuenta de Instagram, Castro explicó: "Llegué a la clínica por diarrea y me descubrieron anemia. El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal".

En esa misma línea, agregó: "Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full y con más exámenes supimos la razón: Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí".

"Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió", expresó.

Castro explicó que actualmente solo tiene que esperar que la progesterona haga su trabajo, puesto que hacer un raspado podría comprometer su útero.



"Ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad", admitió la chef, que también compartió una emotiva reflexión: "En la vida todo es una enseñanza y un aprendizaje. No sé cómo logré hacer todo lo que hice así, ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hipersensibilidad y me sorprende que aun así no me rendí".

Finalmente, la participante de Fiebre de Baile compartió fotografías de este proceso, agradeció a sus seguidores y también al público en general por el apoyo.

