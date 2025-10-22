“La gota que rebalsó el vaso”: Dani Castro reaparece tras desahogo y lágrimas en Fiebre de Baile - Chilevisión

La participante del estelar de baile de Chilevisión publicó un video en el que explicó el motivo de su emoción en el último capítulo del programa.

Dejando atrás la amarga noche que este martes vivió en el último capítulo de Fiebre de Baile, Daniela Castro dio vuelta la página y explicó en redes sociales el motivo de su emoción y sensibilidad en el programa.

A través de un video que publicó en Instagram, la chef de 37 años comenzó diciendo que ayer se durmió tarde, pues se quedó en El VAR-After del baile: "Me dormí a las 3:30, desperté a las 9:00 y ensayo con todo para la próxima semana".

"Gracias a todas y todos por su apoyo", añadió, antes de hablar de sus sensaciones tras la competencia en la que botó lágrimas durante un momento de desahogo.

Junto a esto, Casto detalló que "la verdad es que ayer fue como un día... la gota que rebalsó el vaso".

Luego, la influencer continuó: "Pero después ya estaba colapsada por todo. Se juntaron muchas cosas y uno explota", desclasificó en la plataforma. "Pero normal... ¿quién no ha tenido un mal día?", reflexionó también.

Aún así, se mostró optimista para el resto de semana: "Ya pasó un mal día, listo, get out (salgamos de ahí)". "Lo importante es que de todo se aprende, siempre hay algo que aprender", concluyó.

El amargo triunfo de Daniela Castro en Fiebre de Baile

Cabe recordar que el origen de la reacción de Daniela fue el último duelo que protagonizó: ganó a Skarleth Labra y, pese a la victoria, acusó que ha recibido mensajes de odio en sus redes sociales.

"Soy una persona con sentimientos, sensible. Yo entiendo que el público puede no estar de acuerdo con la decisión del jurado, pero no es mi culpa. Una cosa es que me digan que no es justo y otra cosa es que me insulten", dijo ayer a Diana Bolocco.

“Me están descalificando, están descalificando mi trabajo, me han dicho ‘tiesa’, ponen cosas (emojis) de vómito. Para mí Skar sigue siendo la mejor, fue solo un duelo, está bien que la apoyen, pero creo que ninguno merece ser menospreciado", advirtió.

Finalmente, la cocinera señaló: “Creo que también uno tiene que ser responsable con sus redes e invitar a los seguidores de uno, porque al que venga después le va a pasar lo mismo, no tiene que ver conmigo”.