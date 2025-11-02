La inesperada ayuda de Esteban Paredes a Skar por un trabajo para la U: “Tengo que sacar una carrera” - Chilevisión

En el backstage del estelar de baile de Chilevisión, la ex Gran Hermano Chile le hizo una pregunta cultural al exfutbolista.

Skarleth Labra causó sensación en redes sociales tras publicar un video entrevistando a Esteban Paredes en el backstage de Fiebre de Baile.

La entrevista se dio en el contexto de un trabajo de universidad de la influencer, hay que recordar que Labra se encuentra en segundo año de la carrera de periodismo en la Universidad del Desarrollo.

En el video, Skar le pregunta al exfutbolista "¿qué consideras tú que podría ser patrimonio (nacional) en Chile?".

Ante esto, el colocolino responde "hay tantas cosas, pero para mí, el Estadio Monumental todo el rato".

La bailarina acompañó el registro con la descripción: "¿Les conté que en mis breaks me acuerdo que tengo que sacar una carrera adelante?".

Mira el video a continuación: