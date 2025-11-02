 La inesperada ayuda de Esteban Paredes a Skar por un trabajo para la U: “Tengo que sacar una carrera” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Dijo que iba a cargar el teléfono…”: El último mensaje que envió joven desaparecida hace una semana en La Pintana “De ahí no supimos más de ella”: Padre revela el último chat con su hija desaparecida en La Pintana Enorme incendio en galpones de la Zofri: Fuego arrasó con al menos 2 edificios completos Explosión de camión aljibe dejó un trabajador muerto y otro en riesgo vital en Calama Incendio de gran magnitud afectó a los galpones de la Zona Franca en Iquique
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/11/2025 12:53

La inesperada ayuda de Esteban Paredes a Skar por un trabajo para la U: “Tengo que sacar una carrera”

En el backstage del estelar de baile de Chilevisión, la ex Gran Hermano Chile le hizo una pregunta cultural al exfutbolista.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra causó sensación en redes sociales tras publicar un video entrevistando a Esteban Paredes en el backstage de Fiebre de Baile.

La entrevista se dio en el contexto de un trabajo de universidad de la influencer, hay que recordar que Labra se encuentra en segundo año de la carrera de periodismo en la Universidad del Desarrollo.

En el video, Skar le pregunta al exfutbolista "¿qué consideras tú que podría ser patrimonio (nacional) en Chile?".

Ante esto, el colocolino responde "hay tantas cosas, pero para mí, el Estadio Monumental todo el rato".

La bailarina acompañó el registro con la descripción: "¿Les conté que en mis breaks me acuerdo que tengo que sacar una carrera adelante?".

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Años Cotizados: Con este único requisito puedes sumar casi $100 mil a tu pensión

Lo último

Lo más visto

Hermano confesó brutal crimen: Admitió haber asesinado a adulto mayor de 75 años en Coquimbo

Según información entregada por la Policía de Investigaciones, el imputado de 82 años confesó que asfixió a su hermano menor en la casa que compartían.

02/11/2025

“De ahí no supimos más de ella”: Padre revela el último chat con su hija desaparecida en La Pintana

El padre y hermano de Valentina Alarcón, aseguraron que no han podido comprobar que la joven de 26 años haya llegado al encuentro con barristas de la Universidad de Chile el día en que desapareció.

02/11/2025

La conmovedora despedida de Emilia Noguera a Héctor Noguera: Compartió inéditas fotos de su papá

La actriz compartió a través de sus redes sociales unas tiernas fotografías de su infancia junto al destacado intérprete,

02/11/2025

“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

01/11/2025