Skar hizo historia en Fiebre de Baile con el puntaje más alto del programa: Revisa la presentación - Chilevisión

Skarleth Labra cautivó a los jueces con una interpretación de Satisfaction, con la que se convirtió en la inmune de la semana con la puntuación máxima en lo que va del estelar de Chilevisión.

Skarleth Labra fue la protagonista del último capítulo de Fiebre de Baile, en el que no solo obtuvo la inmunidad, sino que consiguió una importante marca.

La exjugadora de Gran Hermano obtuvo el puntaje más alto en lo que va de la temporada gracias a su interpretación de Satisfaction del DJ Benny Benassi.

Skar Labra obtuvo el puntaje más alto en Fiebre de Baile: Mira acá la presentación

La presentación de Skar en Fiebre de Baile estuvo marcada por una coreografía excepcional al ritmo del electrohouse y un vestuario completamente de látex.

El desempeño de la influencer cautivó a Raquel Argandoña, que le colocó la puntuación máxima —un 10—, Edymar Acevedo, que le puso un 9, y Vasco Moulian, que sentenció las evaluaciones con un 7.

Dado que los Power Peralta tenían la misión de la nota incógnita, Merenguito aún debía esperar para saber su resultado final y si podía acceder a la inmunidad.

Finalmente, la dupla de bailarines reveló su veredicto y calificó su baile con un 9, lo que le hizo alcanzar los 35 puntos en total y superar los 32 de Gabriel Urzúa.

Con ese puntaje, Skarleth Labra destronó a Princesa Alba y a Constanza Capelli con la mejor nota por la inmunidad. Ambas obtuvieron 34 en la primera y última semana, respectivamente.

Tras el resultado, la joven de 20 años se mostró emocionada por el logro. "Estoy muy feliz. Muchas gracias al jurado, a la gente que me apoye (...) Por fin se viene una semana un poquito más tranquila", manifestó.

Mira acá la aplaudida presentación de Skar Labra: