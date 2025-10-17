Detrás del Muro sorprendió con hilarante parodia a Fiebre de Baile: Raquel Argandoña explotó de la risa - Chilevisión

La jurado de Fiebre de Baile fue invitada al programa de humor y no pudo contener la risa al ver las imitaciones a sus colegas.

Detrás del Muro realizó una hilarante parodia de Fiebre de Baile, que regresó con exitosa sintonía por las pantallas de Chilevisión.

El reciente capítulo del programa de humor tuvo como invitada a Raquel Argandoña, integrante del jurado, que se sumó a los sketches de los comediantes.

La parodia de Detrás del Muro a Fiebre de Baile

Durante un segmento, Argandoña no pudo aguantar la risa con la imitación a sus colegas del jurado: Paola Troncoso interpretó a Edymar Acevedo, Toto Acuña a Vasco Moulian y Gustavo Becerra y Beto Espinoza a Power Peralta.

La comunicadora participó de la dinámica, pero explotó de la risa cuando Troncoso comenzó a imitar a Acevedo, replicando su elegancia y llamativos conceptos en francés.

En esta ocasión, quienes se sometieron a la "evaluación" fueron las imitaciones de los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, interpretados por los actores Scarlett Ahumada y Pato Fuentes, respectivamente.

A través de Instagram, Edymar Acevedo compartió en sus historias la hilarante parodia en el programa conducido por Kike Morandé.

