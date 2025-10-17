 Detrás del Muro sorprendió con hilarante parodia a Fiebre de Baile: Raquel Argandoña explotó de la risa - Chilevisión
Minuto a minuto
Accidente de helicóptero de la FACh: Quién es el único fallecido dentro del Black Hawk Revelan nexo de las 4 casas allanadas del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera “Yo me defendí”: El descargo de panadero víctima de asalto que fue denunciado por el ladrón Confirman hallazgo de helicóptero perdido de la FACh: Hay un ocupante fallecido “No tiene por qué...”: El motivo por el que no ha hablado detenido por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 09:30

Detrás del Muro sorprendió con hilarante parodia a Fiebre de Baile: Raquel Argandoña explotó de la risa

La jurado de Fiebre de Baile fue invitada al programa de humor y no pudo contener la risa al ver las imitaciones a sus colegas.

Publicado por CHV Noticias

Detrás del Muro realizó una hilarante parodia de Fiebre de Baile, que regresó con exitosa sintonía por las pantallas de Chilevisión.

El reciente capítulo del programa de humor tuvo como invitada a Raquel Argandoña, integrante del jurado, que se sumó a los sketches de los comediantes.

La parodia de Detrás del Muro a Fiebre de Baile

Durante un segmento, Argandoña no pudo aguantar la risa con la imitación a sus colegas del jurado: Paola Troncoso interpretó a Edymar Acevedo, Toto Acuña a Vasco Moulian y Gustavo Becerra y Beto Espinoza a Power Peralta.

La comunicadora participó de la dinámica, pero explotó de la risa cuando Troncoso comenzó a imitar a Acevedo, replicando su elegancia y llamativos conceptos en francés.

En esta ocasión, quienes se sometieron a la "evaluación" fueron las imitaciones de los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, interpretados por los actores Scarlett Ahumada y Pato Fuentes, respectivamente.

A través de Instagram, Edymar Acevedo compartió en sus historias la hilarante parodia en el programa conducido por Kike Morandé.

Mira el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

Desaparición de Krishna Aguilera: La preocupante teoría de la familia que toma fuerza tras allanamientos

En las indagatorias surgió una nueva investigación por un delito relacionado al único sospechoso y detenido, que sería a tráfico de drogas,

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025

Detrás del Muro sorprendió con hilarante parodia a Fiebre de Baile: Raquel Argandoña explotó de la risa

La jurado de Fiebre de Baile fue invitada al programa de humor y no pudo contener la risa al ver las imitaciones a sus colegas.

17/10/2025