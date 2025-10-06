 Quién es Edymar Acevedo, la jurada de Fiebre de Baile que cautivó a la audiencia en su estreno - Chilevisión
06/10/2025 16:51

Quién es Edymar Acevedo, la jurada de Fiebre de Baile que cautivó a la audiencia en su estreno

Luego del primer capítulo de Fiebre de Baile, en redes sociales se generó una amplia búsqueda para conocer quién es la gran maestra del jurado. Acá te contamos su trayectoria.

Publicado por CHV Noticias

Tras el exitoso estreno de Fiebre de Baile, este domingo se generó una intensa búsqueda en redes sociales de quién es Edymar Acevedo, una de los cuatro jurados del estelar de Chilevisión

La destacada bailarina y maestra del Teatro Municipal de Santiago destacó durante el estreno del programa de baile por sus amplios conocimientos y por ser la primera vez que aparece en televisión abierta. 

Quién es Edymar Acevedo, la experta en el jurado de Fiebre de Baile 

Con una trayectoria llena de éxitos y disciplina, Edymar Acevedo fue la Primera Bailarina del Ballet de Santiago y, durante siete años consecutivos, obtuvo el Cuadro de Honor del Teatro Municipal como alumna destacada.

Lo anterior la llevó a convertirse en una figura central del Ballet de Santiago y permanecer durante 30 años como cuerpo estable del mismo.

Tras su retiro, a los 39 años comenzó una carrera como maestra de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal por más de 20 años. 

Ahora, Edymar llegó a Fiebre de Baile con el objetivo de transmitir todos sus conocimientos, pero también a exigir un alto nivel en los participantes.

