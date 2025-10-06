¡Éxito en rating! Revive el primer capítulo de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión

Con 16 famosos en la pista y ocho duelos de infarto, el estelar de baile más icónico regresó a las pantallas de Chilevisión liderando en sintonía. A continuación te contamos cómo revivir el estreno de Fiebre de Baile.

Este domingo se vivió el esperado estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión, marcando el retorno de uno de los estelares de baile más icónicos de la televisión abierta.

Con un elenco de 16 famosos en la pista, el programa llevó toda la entretención y adrenalina a los hogares de Chile, siendo la tendencia en redes sociales y lo más comentado de la jornada.

Salsa, fantasía latina, pop y hasta tango fueron algunos de los ritmos musicales que se tomaron los ocho duelos de la noche e hicieron vibrar a la audiencia en casa.

Exitoso debut de Fiebre de Baile en Chilevisión

El debut de Fiebre de Baile fue líder absoluto en sintonía en su horario prime.

El estelar de entretenimiento de Chilevisión superó a su competencia y lideró el rating al marcar un peak de 832 mil personas con una audiencia promedio de 653.724 personas.

En el mismo horario, comprendido entre 22:30 y 00:47 horas, Mega registró 529.901 espectadores y Canal 13, 380.891, mientras que TVN obtuvo 201.609.

Fiebre de Baile de lunes a miércoles en CHV

A partir de esta semana, Fiebre de Baile será transmitido en vivo de lunes a miércoles inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Por supuesto, también estará presente en el ecosistema digital de Chilevisión con la previa de The Ellas Show y el react de Claudio Michaux, en directo desde el mismo estudio del programa.