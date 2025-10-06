 ¡Éxito en rating! Revive el primer capítulo de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta EXCLUSIVO | Las grabaciones ocultas que desbarataron al clan Bustos Martínez de Pudahuel “Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/10/2025 10:38

¡Éxito en rating! Revive el primer capítulo de Fiebre de Baile en Chilevisión

Con 16 famosos en la pista y ocho duelos de infarto, el estelar de baile más icónico regresó a las pantallas de Chilevisión liderando en sintonía. A continuación te contamos cómo revivir el estreno de Fiebre de Baile.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se vivió el esperado estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión, marcando el retorno de uno de los estelares de baile más icónicos de la televisión abierta. 

Con un elenco de 16 famosos en la pista, el programa llevó toda la entretención y adrenalina a los hogares de Chile, siendo la tendencia en redes sociales y lo más comentado de la jornada.  

Salsa, fantasía latina, pop y hasta tango fueron algunos de los ritmos musicales que se tomaron los ocho duelos de la noche e hicieron vibrar a la audiencia en casa. 

Exitoso debut de Fiebre de Baile en Chilevisión

El debut de Fiebre de Baile fue líder absoluto en sintonía en su horario prime.

El estelar de entretenimiento de Chilevisión superó a su competencia y lideró el rating al marcar un peak de 832 mil personas con una audiencia promedio de 653.724 personas.

En el mismo horario, comprendido entre 22:30 y 00:47 horas, Mega registró 529.901 espectadores y Canal 13, 380.891, mientras que TVN obtuvo 201.609.

Fiebre de Baile de lunes a miércoles en CHV

A partir de esta semana, Fiebre de Baile será transmitido en vivo de lunes a miércoles inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Por supuesto, también estará presente en el ecosistema digital de Chilevisión con la previa de The Ellas Show y el react de Claudio Michaux, en directo desde el mismo estudio del programa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

Lo último

Lo más visto

Pese a orden de alejamiento: Revelan video de nueva pelea entre Jean Paul Pineda y su pareja

Un equipo del Contigo en la Mañana llegó hasta el edificio del exfutbolista para corroborar los ruidos molestos que vecinos denunciaron. Horas después se registró un violento altercado.

06/10/2025

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

06/10/2025

31 Minutos saca aplausos con su debut en Tiny Desk: Revisa la presentación completa acá

La banda de títeres, encabezada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, llegó hasta las oficinas de NPR en Washington, Estados Unidos, para montar un espectáculo que incluyó siete canciones.

06/10/2025

Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

06/10/2025