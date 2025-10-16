 ¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate - Chilevisión
16/10/2025 07:56

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se vivió una nueva noche de eliminación en Fiebre de Baile, donde un segundo participante dijo adiós a la competencia.

Los famosos que se enfrentaron durante el episodio fueron Raimundo Cerda, Pastelito, Faloon Larraguibel, Esteban Paredes, Raquel Castillo, Luis Jara Jr. y Michelle Carvalho.

Las celebridades lo dieron todo en la pista de baile y sometieron a la estricta evaluación del jurado.

Paredes se convirtió en el salvado del público, mientras que Faloon (29), Pastelito (28) y Raimundo (23) obtuvieron las mejores notas.

Conoce al nuevo eliminado de Fiebre de Baile

Sin embargo, se vivió una situación particular con Luis, Michelle y Raquel, ya que empataron con 22 puntos. Por lo tanto, la decisión final se tomó por votación popular.

Si bien el famoso con el porcentaje más bajo del capítulo fue Raimundo (1%), él ya se había salvado por nota. Por lo tanto, el segundo menos votado se transformó en el nuevo eliminado del espacio.

Se trató de Luis Jara Jr., conocido por su nombre artístico Mellow, quien reaccionó con una evidente molestia a su eliminación.

Durante el react de Claudio Michaux, Jara aseguró que había otros famosos que participaban "con menos ganas" y eran mejor evaluados. "Me fui hoy día y creo no ser el más malo", afirmó.

Revisa el momento acá:

